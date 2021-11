Les simulations de 2022 ne « sonnent pas d’alarme », déclare Ross Brawn

Ross Brawn a déclaré qu’aucune sonnette d’alarme concernant les voitures 2022 n’avait été déclenchée par le travail sur simulateur effectué par les équipes.

Avec des changements de réglementation généralisés introduits la saison prochaine, les voitures seront très différentes et les équipes ont déjà passé énormément de temps à préparer leurs challengers.

Les conducteurs ont passé beaucoup de temps à les conduire dans les simulateurs, et les retours n’ont pas été très positifs, avec Sergio Perez disant « tout va mal » et Lando Norris déclarant qu’ils ne sont « pas aussi gentils » que les voitures actuelles.

Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle la FIA a été donnée par les équipes, Brawn dit qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter.

« Rien de ce que nous voyons jusqu’à présent n’est préoccupant », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Les équipes sont assez coopératives pour partager ce qu’elles font avec la FIA. La FIA ne voit rien qui sonne l’alarme. »

Les données du simulateur ne peuvent, bien sûr, que vous en dire beaucoup, et Brawn admet qu’il n’y aura pas d’image claire des choses tant que les voitures ne prendront pas la piste lors des tests de pré-saison.

Malgré tout, il se sent optimiste pour les nouvelles voitures pour le moment.

« Une fois que nous voyons les vraies voitures sur la piste, nous pouvons les évaluer », a-t-il ajouté.

« Je suis optimiste à la fois avec les voitures et en fait avec les roues de 18 pouces et le développement des pneus que Pirelli fait, ce qui est maintenant encourageant dans cette direction.

« Je suis optimiste quant à l’ensemble du package. »

Les équipes apporteront sans aucun doute un certain nombre de changements aux voitures au fur et à mesure que leur compréhension de la nouvelle réglementation s’améliorera, et nous pourrions les voir expliquer ces changements aux médias.

Une session « show and tell » du vendredi avec les équipes sera ajoutée au programme, au cours de laquelle elles expliqueront à la presse le travail qu’elles ont effectué entre les courses.

« Ce que nous faisons un vendredi est une grosse session pour vous les gars [the media] pour jeter un coup d’œil aux voitures et parler au personnel », a déclaré Brawn.

« Nous poursuivons des initiatives pour obtenir un plus grand engagement et une meilleure compréhension de ce qui se passe.

« Alors l’année prochaine, un vendredi matin, les voitures vous seront présentées. Les équipes expliqueront les modifications qu’elles ont apportées pour ce week-end et elles déclareront à la FIA les modifications qu’elles ont apportées.

« Cela créera une autre nuance et un autre intérêt pour le sport, car le côté technique du sport est assez fascinant pour beaucoup de fans. »