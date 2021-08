Les singes Fortnite d’Epic Games parmi nous avec le nouveau mode “Imposteurs”

Capture d’écran : Jeux épiques

Epic Games a ajouté aujourd’hui un nouveau mode de jeu à Fortnite qui ressemble étrangement au hit indie Among Us, jusqu’à la terminologie utilisée pour ses antagonistes.

Les “imposteurs” opposent un maximum de 10 joueurs Fortnite les uns contre les autres alors qu’ils tentent de déterminer qui parmi eux est là pour saboter le reste du groupe. Les concurrents normaux, appelés agents, s’efforcent d’accomplir une série de tâches sur une grande carte, tandis que les imposteurs titulaires font tout leur possible pour entraver la progression du groupe, jusqu’à tuer d’autres joueurs.

Mais les agents ne sont pas sans leur propre ensemble d’outils. Périodiquement, ils pourront voter contre les joueurs qu’ils pensent être des imposteurs, ajoutant une couche d’ingénierie sociale au processus. Terminez toutes vos missions ou éjectez les deux imposteurs, et vous gagnez.

Bien sûr, Among Us n’était pas le premier jeu du genre. Il s’agit essentiellement d’une version retravaillée du jeu de société Mafia (également connu sous le nom de loup-garou). Cela dit, certains ont à juste titre fait valoir qu’Epic Games n’aurait pas été intéressé par l’ajout d’un tel mode à Fortnite sans la popularité éclatante de Among Us au cours des deux dernières années. Et les gens du développeur de Among Us, Innersloth, semblent être d’accord.

“Cela aurait été vraiment, vraiment cool de collaborer”, a écrit Victoria Tran, directrice de la communauté d’Innersloth, peu de temps après la mise en ligne de la révélation de Fortnite. “Comme les mécanismes de jeu, d’accord, ceux-ci ne devraient pas être surveillés, mais à tout le moins, même des thèmes ou une terminologie différents rendent les choses plus intéressantes ?”

Adriel Wallick, programmeur principal d’Unity à Innersloth, n’a pas non plus mentionné Fortnite par son nom, mais a partagé une bande dessinée sur le vol d’art qui se produit souvent en ligne.

“Tout dans le monde se sentait déjà insurmontable, alors ce n’était qu’un autre rappel amusant de combien nous sommes vraiment petits”, a ajouté Wallick dans un tweet de suivi.

Fortnite a longtemps été critiqué pour son amalgame grossier de la culture populaire, qui, dans le passé, s’est souvent matérialisé par la levée de mouvements de danse sans créditer leurs créateurs originaux. La bataille juridique continue d’Epic Games contre Apple, que le PDG Tim Sweeney a à la fois comparée à la lutte pour les droits civils et décrite comme une lutte pour les « libertés fondamentales de tous […] développeurs », ne fait que rendre la similitude du nouveau mode Fortnite avec Among Us encore plus ironique.