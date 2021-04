Ce qui a commencé comme une blague pour célébrer le poisson d’avril est devenu un autre signe d’un marché mousseux et exagéré en tant que contrat de cautionnement conçu pour vendre des bons pour casquettes de baseball, vendu 468 chapeaux en quelques heures seulement, recueillant plus de 100000 3700 $.

Mango Markets, la plate-forme de finance décentralisée basée à Solana, ou DeFi, a annoncé la vente sur Twitter ce matin avec la légende «ICO ALERT!», Une torsion des offres de pièces initiales d’autrefois. Selon un article de blog, l’offre initiale de capitalisation de Mango est entièrement consacrée à la haute couture.

1 / ALERTE ICO! Offre initiale de capitalisation: présentation des meilleures capitalisations de toutes les capitalisations boursières. Https://t.co/ArBzr5T1Fo – Marchés de la mangue (@mangomarkets) 1er avril 2021

«Oui, ce sont des prix dynamiques, avec une offre limitée de 500, des trucs de courbe de liaison, bla bla bla, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Ce ne sont que de bons vêtements », a écrit l’équipe.

Malgré l’attitude cavalière et ironique, il y avait beaucoup d’acheteurs avec plus de 400 des 500 jetons MCAP échangeables vendus au cours de la première heure. La demande a conduit à d’importants problèmes UI / UX, avec des transactions échouées et des utilisateurs ayant même des difficultés à faire fonctionner le bouton «acheter». Ironiquement, les acheteurs ne peuvent même pas encore utiliser leurs bons MCAP.

«Nous n’avons pas encore fini de l’écrire», a admis Maximilian Schneider, responsable de l’équipe Mango, à propos du code «d’échange».

L’équipe n’a commencé à développer les contrats de vente que mardi, et un membre de l’équipe a déclaré qu’en raison de bugs, il avait lui-même acheté une casquette tard dans la vente pour 2600 $. Il reste cependant de bonne humeur malgré le prix élevé.

«C’est un investissement à long terme», a-t-il dit en plaisantant. «C’est pour mes enfants.»

Acheter la culture cryptographique

Blagues à part, l’équipe a clairement indiqué que la vente de produits dérivés n’était pas conçue comme un outil de collecte de fonds et ne devrait certainement pas être traitée comme un investissement.

«La motivation était une blague pratique», a déclaré Schneider, notant que la communauté Mango réclamait des informations sur un jeton de plate-forme réel, conduisant l’équipe à créer un «jeton Wen?» canal sur leur Discord officiel.

«Nous l’avons fait pour la communauté. Nous avons reçu beaucoup de soutien et nous voulions créer quelque chose pour qu’ils s’amusent un peu », ont-ils déclaré.

L’équipe est actuellement en train de débattre en interne de ce qu’il faut faire avec les fonds que la vente de chapeaux a recueillis, avec pour résultat probable qu’ils feront don du produit de la vente.

Cependant, en crypto – où le Dogecoin peut être une monnaie populaire – la différence entre une blague et un investissement peut souvent être difficile à augurer. Unisocks, un projet similaire d’AMM Uniswap qui permet aux utilisateurs d’échanger des jetons SOCKS contre une paire de chaussettes physiques, est désormais considéré comme faisant partie de l’histoire de DeFi.

Étonnamment, SOCKS vaut actuellement 104000 $ par jeton et par Coingecko.

CL, membre d’eGirl Capital et investisseur renommé d’Unisocks, a déclaré à Cointelegraph que la valeur de SOCKS s’était appréciée en raison d’une confluence de facteurs.

«Il est sorti au tout début de DeFi, et c’était le premier du genre. Au fur et à mesure que DeFi et la crypto se développaient, cela est lentement devenu un élément de l’histoire du DeFi et de la crypto », ont-ils déclaré. «Il s’est échangé à des dizaines et des centaines de dollars pendant plus d’un an, avant que la pénurie n’ait vraiment commencé. Son approvisionnement est très bien réparti parce que personne ne pensait que ce serait ce qu’il est aujourd’hui, donc personne ne stocke vraiment une grande quantité. par analyse onchain, la plupart des détenteurs de SOCK ne possèdent qu’une seule paire de CHAUSSETTES ou même juste une fraction, offrant ainsi naturellement un prix plancher énorme. »

Il a averti que les acheteurs qui se précipitent dans MCAP et s’attendent à des rendements similaires pourraient s’entasser dans un marché de surachat et qu’il vaut la peine de jouer à un jeu à plus long terme.

«En ce qui concerne le prix, je pense que Mango Caps est déjà un succès, mais la thèse pour l’acheter n’est pas la même thèse que SOCKS, en fait, je ne sais pas encore quelle est la thèse sur les casquettes, cela ressemble surtout à un battage médiatique à court terme, puisque vous ne peut pas simplement créer une chose « historique » ou « culturelle » du jour au lendemain, mais si Solana grandissait d’année en année, cela pourrait valoir plus tard. «

De même, Schneider dit que le succès de MCAP est un signe de spéculation effrénée.