Les singes sont conscients de ce qu’ils voient

31/03/2021 à 10h00 CEST

Une nouvelle étude développée par des chercheurs de l’Université de Yale a montré que les singes ont des expériences visuelles conscientes: comme les êtres humains, ils sont capables de séparer les informations subconscientes ou subliminales de celles qui proviennent d’expériences conscientes.

Selon un communiqué de presse, la présence de ce double mécanisme de perception indique que les singes peuvent percevoir consciemment le monde visuel, ouvrant une nouvelle ligne de recherche qui cherchera à déterminer si d’autres animaux non humains possèdent également la même capacité.

Il ne fait aucun doute que lorsque nous apprécions un paysage ou apprécions un coucher de soleil sur le terrain, nous vivons une expérience qui inonde nos sens et génère du plaisir. Mais cette expérience naît dans l’information visuelle que nous recevons: quelque chose nous permet d’être conscient de ce que nous voyons et, de cette manière, de lui donner un sens concret. Cette condition est-elle exclusive à l’être humain?

Bien que jusqu’à présent les théories dominantes soutenaient que la conscience visuelle était le patrimoine exclusif de l’espèce humaine, peu à peu les preuves montrent le contraire, générant un changement de paradigme. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que les singes macaques rhésus sont conscients de ce qu’ils voient.

Un double chemin perceptif

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont cherché à vérifier s’il y avait des changements dans les schémas d’apprentissage chez les singes en fonction de l’origine des informations visuelles reçues. On sait que chez l’être humain il existe une double voie perceptive: l’inconscient ou subliminal et celle liée aux expériences visuelles conscientes. S’ils trouvaient ce double processus chez les singes, les spécialistes pourraient vérifier que ces animaux ont une véritable conscience visuelle.

Il est connu de diverses avancées dans les sciences du comportement et les neurosciences que les gens peuvent être influencés par des signaux subliminaux inconscients. Ce sont des stimuli visuels présentés en dehors de notre seuil de conscience, et qui coexistent avec les informations reçues de manière consciente.

Grâce à une expérience menée à la fois sur des volontaires humains et des singes, les chercheurs ont pu vérifier cette caractéristique. Ils ont appliqué un test très simple: l’apparition d’un signal visuel au sein d’un groupe d’images, qui apparaissait parfois de manière évidente et dans d’autres de manière subliminale. Les scientifiques ont été surpris de voir les mêmes schémas de réponse chez les humains et les singes.

Les deux espèces ont rapidement identifié le signal lorsqu’il était présenté consciemment, mais avaient plus de mal à le faire si elles s’appuyaient sur des éléments subliminaux. Sur la base de ces résultats, les spécialistes ont conclu dans leur étude que les singes ont également une double voie de perception et, par conséquent, ils sont conscients de ce qu’ils voient.

Aussi chez d’autres animaux?

Cette différence d’apprentissage lorsque les stimuli sont expérimentés consciemment ou inconsciemment a non seulement permis aux scientifiques de vérifier la capacité chez les singes: c’est aussi le point de départ pour le développement d’une méthode efficace qui permet de vérifier cette condition chez d’autres espèces de singes.

Selon Moshe Shay Ben-Haim, auteur principal de l’étude publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, «les résultats montrent qu’au moins un animal non humain présente à la fois une perception non consciente et une conscience visuelle spécifique de type humain. Nous avons maintenant une nouvelle méthode non verbale pour évaluer si d’autres créatures non humaines expérimentent la conscience visuelle de la même manière que nous le faisons », a-t-il conclu.

Référence

Photo: Einar Fredriksen sur Wikimedia Commons.