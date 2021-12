Les sinistres encourus par les assureurs-maladie autonomes augmentent à un rythme plus lent au cours de l’exercice 21 touché par Covid

Les sinistres encourus par l’ensemble des assureurs généraux ont également augmenté à un taux inférieur de 2,92 % par rapport à 7,26 % au cours de l’exercice 2019-2020.



Les sinistres nets encourus par les assureurs-maladie autonomes ont augmenté de 5,34% au cours de la pandémie de COVID 2020-21, contre 35,47% l’année précédente, a montré mercredi le rapport annuel de l’Autorité de réglementation et de développement des assurances (Irdai).

Les sinistres encourus par l’ensemble des assureurs généraux ont également augmenté à un taux inférieur de 2,92 % par rapport à 7,26 % au cours de l’exercice 2019-2020.

En termes réels, les sinistres nets encourus par les assureurs-maladie autonomes étaient de 6 779,09 crores de roupies en 2020-2021. Cela se compare à Rs 6 435,43 crore en 2019-2020.

Selon le rapport annuel 2020-21, les sinistres nets encourus par les assureurs généraux s’élevaient à Rs 1,12 lakh crore en 2020-21 contre Rs 1,08 lakh crore en 2019-20. Les sinistres encourus ont augmenté de 2,92 % en 2020-2021.

Les assureurs généraux du secteur privé, les assureurs-maladie autonomes et les assureurs spécialisés ont signalé une augmentation de 2,40 %, 5,34 % et 132,43 % respectivement par rapport à l’année précédente, tandis que les assureurs généraux PSU ont signalé une diminution des sinistres encourus à 4,01 %. .

Parmi les différents segments, le segment de la santé avait le taux de réclamations le plus élevé, à 89,51 % en 2020-2021, contre un taux de réclamations de 85,70 % l’année précédente, selon le rapport.

Il a en outre déclaré que les nouvelles polices émises par les assureurs-maladie autonomes s’élevaient à 105,41 lakh, soit une augmentation de 14,34 % par rapport à 2019-2020. La croissance de l’émission de nouvelles polices par eux était de 16,63 pour cent.

Le rapport indique en outre que le secteur de l’assurance-vie a versé des prestations de 3,99 lakh crore de Rs en 2020-2021 (3,51 crore de lakh de Rs en 2019-20) représentait 63,42 % de la prime brute souscrite (61,35 % en 2019-20).

LIC a payé des prestations de Rs 2,86 lakh.

En ce qui concerne les réclamations en cas de décès, le rapport Irdai a déclaré que dans le cas des affaires d’assurance-vie individuelle, en 2020-2021, sur le total de 11,01 réclamations lakh, les assureurs-vie ont payé 10,84 réclamations lakh, avec un montant total des prestations de Rs 26 422 crore.

Les réclamations en instance à la fin de l’année étaient de 3 055 pour Rs 623 crore.

Au cours de 2020-2021, les assureurs-vie ont émis 281,27 lakh de nouvelles polices au titre d’affaires individuelles, parmi lesquelles LIC a émis 209,75 polices de lakh (74,57 %) et les assureurs-vie privés ont émis 71,52 polices de lakh (25,43 %).

Les assureurs du secteur privé ont enregistré une croissance de 2,89 pour cent du nombre de nouvelles polices émises par rapport à l’année précédente. LIC et l’industrie ont montré un déclin.

