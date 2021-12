Alors que la plupart des émissions prennent des vacances tôt en décembre, NBC diffuse de tout nouveaux épisodes de ses sitcoms Young Rock, Kenan et Mr. Mayor pour apporter un peu de joie de vivre pendant la semaine du 13 au 17 décembre. NBC lance également deux nouvelles sitcoms la semaine prochaine, American Auto et Grand Crew. Les deux nouvelles émissions bénéficieront d’une introduction spéciale d’une heure aux téléspectateurs.

American Auto obtiendra un créneau horaire post-Voice convoité le lundi 13 décembre à 22 h HE. Après un épisode de deux heures de The Voice, les téléspectateurs rencontreront les dirigeants de Payne Motors, qui ont du mal à s’adapter à l’évolution de l’industrie automobile. Justin Spitzer de Superstore est producteur exécutif de la nouvelle comédie sur le lieu de travail, qui met en vedette Ana Gasteyer, ancienne actrice de Saturday Night Live.

Grand Crew fera ses débuts le mardi 14 décembre à 20 h HE. L’émission est centrée sur un groupe d’amis de Los Angeles qui aiment se retrouver dans un bar à vin local pour « boire du vin » et discuter de leurs problèmes. Les vétérans de Brooklyn Nine-Nine, Phil Augusta Jackson et Dan Goor, ont créé le spectacle. Son casting comprend Nicole Byer, Justin Cunningham, Aaron Jennings, Echo Kellum, Grasie Mercedes et Carl Tart.

Le mercredi 15 décembre, les festivités des Fêtes commencent avec l’épisode de Young Rock « A Christmas Peril » à 20 h HE. L’épisode spécial retrace trois Noëls de la vie de Dwayne « The Rock » Johnson, sautant entre 1982, 1987 et 1993. L’épisode spécial de Kenan, « Christmas », suit à 20 h 30 HE et trouve l’équipe se préparant pour le spectacle annuel des fêtes. un événement. Ce n’est pas facile, car Kenan (Kenan Thompson) est en colère contre Gary (Chris Redd) pour avoir essayé d’obtenir un nouveau client.

La prochaine étape est l’épisode de M. Mayor « Le Noël magique de M. Mayor à 21 h HE. Neil (Ted Danson) adore offrir des cadeaux, mais ses collègues ne sont pas heureux d’apprendre que ce cadeau fonctionne sur « LA Noël Eve » pendant qu’ils attendent qu’un cadeau arrive. Ces épisodes de Noël servent de premières à la saison 2 pour les trois sitcoms de retour.

« Alors que nous créons une dynamique pour la première de ces cinq comédies l’année prochaine, nous adorons pouvoir les présenter d’une manière spéciale pendant la saison des vacances », Jeff Meyerson, vice-président exécutif, Entertainment Comedy Programming, NBCU Television et Streaming , a déclaré dans un communiqué. « La comédie a toujours été un genre déterminant pour NBC et nous sommes impatients d’ajouter un nouveau chapitre à notre incroyable héritage comique. »

L’annonce de lundi est intervenue une semaine après que NBC a révélé son calendrier des vacances 2021. Cette semaine, Christmas in the City de Michael Bublé sera diffusé lundi après The Voice. A Very Chrisley Christmas et Kelly Clarkson Present When Christmas Comes Around seront diffusés après la première de la saison 2 de The Mayor le 15 décembre. Le 16 décembre, NBC diffusera L’Oréal Paris Women of Worth, une émission spéciale d’une heure partageant 10 histoires de des femmes inspirantes.