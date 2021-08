Les sites de Nashville s’unissent pour réglementer les conditions d’entrée COVID

Les sites de Nashville se regroupent pour faire respecter les exigences d’entrée COVID afin d’éviter les fermetures.

Plusieurs salles de concert indépendantes de la ville sont unies sur l’exigence que les invités soient vaccinés avant d’assister à des spectacles. Les sites réunis dans le cadre de la campagne #Keep615Live incluent City Winery Nashville, The 5 Spot, the Exit/In, 3rd & Lindsley, The Basement, The Basement East, the End, the East Room et le Cannery Complex – y compris la Cannery Ballroom, Mercy Lounge et le High Watt.

Plusieurs autres sites autour de Nashville sont encouragés à se joindre à l’effort. Il exige que tous les invités exigent une preuve d’un vaccin COVID ou d’un test COVID-19 négatif dans les 48 heures avant le spectacle. Les masques sont également fortement recommandés pour les spectacles en salle. Ces sites promettent d’évaluer en permanence les informations et les recommandations fournies par le CDC.

“On aime la musique. Nous croyons en la science, veuillez vous faire vacciner. Oui, c’est un choix personnel, tout comme tenir la porte pour quelqu’un derrière vous, dire merci, ramasser après votre chien, donner un pourboire à votre barman et être une personne décente qui se soucie des autres », écrit Exit/In sur leur site Web. .

Nashville Venues Group Together – Exigences

Des photos ou un scan sur votre téléphone portable, une photocopie ou la copie originale d’une carte de vaccination délivrée par le CDC. Certains sites exigent également des masques pour tout leur personnel.

De nombreux musiciens basés à Nashville semblent être d’accord avec la décision. “Exiger une preuve de vaccination est la seule voie éthique et morale à suivre”, a déclaré le batteur Jerry Roe à Rolling Stone. Roe hante fréquemment la scène des clubs de Nashville avec son groupe, Friendship Commanders. « Je ne me sens vraiment pas à l’aise de demander à quelqu’un de venir voir mon groupe jouer sans pouvoir garantir sa sécurité et son confort. »

Chaque site de Nashville a une date différente pour la mise en œuvre de la nouvelle politique. La plupart d’entre eux entrent en vigueur le 20 août au plus tard. Bonnaroo, le festival de musique de Manchester, Tennessee, exige également une preuve de vaccination ou un test COVID négatif.

Le Tennessee a actuellement l’un des taux les plus bas de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis. Seuls 39,6% des Tennessiens sont vaccinés contre le COVID, selon la Mayo Clinic. Exiger des vaccinations ou des tests COVID négatifs et se masquer contribue à assurer la sécurité du public. C’est particulièrement vrai pour les enfants qui ne peuvent pas encore recevoir le vaccin – mais peuvent toujours contracter le COVID d’adultes vaccinés.