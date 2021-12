Les sites de test de coronavirus en proie à de longues attentes et à de longues files d’attente alors que l’omicron augmente: «écrasant»

La variante omicron du coronavirus se propage à travers le pays et laisse les Américains frustrés assis dans de longues files sur des sites de test qui s’enroulent souvent autour de plusieurs blocs.

« Oh mon Dieu. C’est juste écrasant », a déclaré Sheryl Malone de l’Ohio à WKSU à propos des longues attentes pour se faire tester cette saison des vacances.

Malone est loin d’être seul. Des vidéos et des rapports d’États à travers le pays montrent de longues files d’attente sur les sites de test et les sites de collecte de kits de test à domicile, ce qui a laissé certains Américains attendre des heures.

Une ligne devant un site de test mobile Covid-19 dans le quartier Midtown de New York, États-Unis, le dimanche 19 décembre 2021. Photographe : Angus Mordant/Bloomberg via . (Angus Mordant/Bloomberg via .)

« Hier, une femme m’a offert 50 $ juste au bout de cette route juste pour tourner devant moi et couper 100 voitures, probablement parce qu’elle devait aller travailler », a déclaré Bryan Tucker à WRAL.com à propos d’un site de test à Raleigh, Caroline du Nord. Tucker a déclaré qu’il avait fait la queue pendant près de deux heures avec sa mère malade et son fils de trois ans.

BIDEN nie catégoriquement rapporter qu’il a rejeté les tests COVID pendant les mois précédant la flambée des vacances

« Combien de personnes sont refoulées ? Combien sont désillusionnées parce qu’elles montent ici et voient la file d’attente et disent : ‘Je dois aller travailler. Je m’en fiche, j’ai été exposé, je dois aller à travail », a-t-il ajouté.

Des voitures ont fait le tour de plusieurs pâtés de maisons à Leesburg, en Virginie, tandis que les gens attendaient mardi sur un site de test au volant. Les gens ont déclaré avoir attendu trois heures pour passer un test dimanche à Virginia Beach, certains sites de test dans la région de Denver ont atteint leur capacité dimanche et les organisateurs d’un site de test à Philadelphie ont dû refuser des personnes parce que la file d’attente était si longue mardi.

Un site de test COVID en Virginie en décembre voit de longues files d’attente (FOX 5) (FOX 5)

« Le lendemain de Noël … je ne m’y attendais pas du tout », a déclaré Taylor Brewer à 13 News Now à propos d’un site de test de Virginia Beach. « Je suis ici pour passer un test COVID. J’ai certains symptômes, mais je veux juste vérifier. »

Les responsables de divers sites de test affirment que les files d’attente sont dues au fait que les personnes ne prennent pas de rendez-vous avant de se présenter, combinées à une vague de personnes souhaitant se faire tester après les fêtes de Noël et avant les célébrations du Nouvel An.

Les résidents de la ville attendent dans une file d’attente autour du pâté de maisons pour recevoir des kits de test COVID-19 rapides à domicile gratuits à Philadelphie, le lundi 20 décembre 2021. (AP Photo/Matt Rourke) (AP Photo/Matt Rourke)

LA TERMINAISON DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ NON VACCINÉS SE RETROUVE LORSQUE BIDEN S’ENGAGE À AIDER DANS LE CADRE DE LA HAUSSE DE COVID

Omicron a été détecté dans tous les États, et divers États continuent de battre des records de cas quotidiens de coronavirus en raison du pic. Les cas de COVID ont augmenté de 48% au cours de la semaine dernière à travers le pays, et la moyenne sur sept jours des cas aux États-Unis a dépassé 267 000 mardi, a rapporté le New York Times.

Les hospitalisations pour la variante omicron, cependant, ont jusqu’à présent été inférieures à celles des autres variantes, les hôpitaux du pays connaissant une augmentation de 2% du nombre de patients.

Une pénurie de kits de test à domicile menace également le pays, exacerbant les lignes des sites de test.

Le président Biden a été critiqué la semaine dernière à la suite d’un rapport de Vanity Fair qui affirmait que la Maison Blanche avait rejeté un plan en octobre qui aurait ajouté 730 millions de kits de test à domicile sur le marché par mois.

LE PLAN DE LA MAISON BLANCHE A REFUSÉ EN OCTOBRE POUR RENFORCER LES TESTS COVID : RAPPORT

La Maison Blanche a annoncé plus tard, en octobre, qu’elle chercherait à renforcer les tests à domicile par le biais du « processus d’approbation réglementaire de la FDA ».

Le président américain Joe Biden s’exprime en rejoignant l’appel de l’équipe d’intervention Covid-19 de la Maison Blanche avec la National Governors Association pour discuter de la variante Omicron dans l’Eisenhower Executive Office Building à Washington, DC, États-Unis, le lundi 27 décembre 2021. Photographe : Ken Cedeno/UPI/Bloomberg via . (Ken Cedeno/UPI/Bloomberg via .)

Biden a catégoriquement nié le rapport de Vanity Fair lorsqu’il a été confronté à des journalistes de la Maison Blanche cette semaine.

« Nous ne l’avons pas rejeté », a déclaré Biden à un journaliste du New York Post avant de quitter la Maison Blanche pour Marine One lundi.

Plus tôt ce même jour, Biden a déclaré lors d’un appel téléphonique avec la National Governors Association que l’administration « aurait été plus difficile » pour fournir des tests si elle avait pu.

LE JOURNALISTE DE CNN FROQUE BIDEN AU COURS D’UNE INTERVIEW SUR LES PÉNURIES DE TEST COVID : IL « SEMBLE CONFUSÉ »

« Ce n’est pas assez. Ce n’est clairement pas assez. Si j’avais – nous – avions su, nous serions allés plus fort, plus vite, si nous avions pu », a-t-il déclaré.

Biden a déclaré lors de l’appel que 1 000 médecins, infirmières et infirmiers militaires seront mobilisés pour aider les hôpitaux au milieu de l’augmentation des cas et que l’administration s’efforce de modifier les problèmes du site de test.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Voir à quel point il était difficile pour certaines personnes de passer un test ce week-end montre que nous avons plus de travail à faire, et nous le faisons », a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral prévoit d’acheter 500 millions de kits de test à domicile. Les responsables disent que ces tests seront disponibles pour les Américains à partir du mois prochain.