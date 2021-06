Les sites internet des principales banques australiennes touchés par une interruption

17/06/2021 à 10h17 CEST

Plusieurs grandes banques australiennes ont subi des blocages de sites Web jeudi, selon Downdetector. Des problèmes ont été signalés avec les sites ANZ, Westpac, St George, ME Bank, Macquarie Bank, Allianz et Commonwealth Bank. Les applications bancaires ont également été affectées.

Jeudi matin plusieurs compagnies aériennes aux États-Unis et en Australie ont également connu des perturbations, y compris American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines et Delta Air Lines, et Virgin Australia. On ne sait pas si les pannes sont liées. “Nous comprenons que certains de nos clients rencontrent des problèmes pour accéder à nos services”, a déclaré à l’. la Commonwealth Bank. La déclaration s’est poursuivie avec: “Ce problème affecte plusieurs organisations, y compris de nombreuses grandes banques.”

Environ une heure plus tard, à 16 h 15, heure locale, CommBank a tweeté que les services commençaient à revenir à la normale et a remercié les clients pour leur patience. Le commentateur technologique australien Trevor Long a suggéré que les problèmes avec la société de services Web Akamai ils pourraient être à l’origine de la vague de problèmes.