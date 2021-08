les sites Web et les applications du monde entier sont tombés en panne

Panne d’Internet massive enquêtée dans le monde 1:32

. – D’innombrables sites Web et applications dans le monde sont tombés en panne mardi après que Fastly, un important réseau de distribution de contenu, a signalé un échec généralisé.

Il comprend des sites d’actualités et des applications comme CNN, The Guardian, The New York Times et bien d’autres. Il fournit également du contenu pour Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify et d’autres services.

D’autres sites et plateformes Internet majeurs, notamment Amazon, Target et Gov.uk, sont en panne.

Le problème semble être lié à une panne chez Fastly, un fournisseur de services cloud.

“Nous continuons d’enquêter sur ce problème”, a déclaré la société sur son site Web sur l’état du service (qui fonctionnait).

Ce que l’on sait du black-out sur Internet

