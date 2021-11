29/11/2021 à 06h30 CET

Depuis qu’il est passé d’un cran en 2016 à la tête du banc Zalgiris après deux ans en tant qu’assistant, Sarunas Jasikevicius s’est toujours caractérisé par son engagement ferme envers les jeunes.

A Kaunas il l’a déjà fait par exemple avec le désormais Catalan Rokas Jokubaitis, avec le également lituanien Lukas Lekavicius (il est revenu à Zalgiris après son passage à la PAO) ou avec de jeunes étrangers comme l’allemand Isaiah Hartenstein (Los Angeles Clippers), l’australien Jock Landale (Spurs) ou encore le canadien Kevin Pangos à 23 ans (maintenant dans les ‘Cavs’).

Trois l’année dernière

Quelques semaines seulement après son retour au Barça, Saras a donné l’alternative au gardien sénégalais à 21 ans. ‘Papa’ Brancou le 20 septembre 2020 lors d’un match de championnat contre Hereda San Pablo Burgos. « C’était un rêve devenu réalité », a déclaré l’Africain, qui ne voulait pas continuer en Ligue EBA avec la filiale et a décidé de signer pour les Fraport Skyliners de la Bundesliga.

Brancou a quitté le Barça l’été dernier

| VALENT ENRICHIR

Exactement deux mois plus tard, le « géant » sénégalais Ibou Badji (2,15 mètres) était « libéré » avec la première équipe du derby de la ligue contre Penya avec seulement 18 ans. Jasikevicius lui fait beaucoup confiance et c’est pourquoi il travaille sur un prêt à la Força Lleida de LEB Oro.

Ibou Badji, dernière pré-saison avec le Barça

| DAVID RAMÍREZ

je n’avais pas encore 17 ans Escorte Baléares Michael Caicedo quand Saras l’a cité pour la paternité de Rolands Smits et l’a fait ses débuts contre BAXI Manresa et est devenu le cinquième plus jeune joueur de l’histoire du club.

Doté de conditions physiques et d’un talent inné, cette saison, il a continué à apparaître dans l’équipe première et il se desserre déjà (il a déjà trois compagnons). En effet, samedi dernier, il ‘est sorti’ de la victoire de la filiale contre Sol Gironès Bisbal Basket (86-63) avec 25 points (5/7 en triple), 10 rebonds et +33.

Et maintenant trois autres

Avec 18 ans et près de deux mètres, La base d’Agustín Ubal a un avenir très prometteur et vient de disputer les « fenêtres » à l’absolu de l’Uruguay. Saras l’a choyé pendant le séjour de pré-saison en terres andorranes et Le 19 novembre, il lui a offert sa première alternative en Euroligue face à l’ASVEL.

Agustín Ubal, une base très haute avec un grand avenir

| FCB

Finalement, Victoire européenne de vendredi contre Zalgiris (96-73) a pris la « paume » avec les débuts de Rafa Villar et James Nnaji, à qui il reste près d’un an à devenir majeur.

À l’âge de 17 ans le 9 août le meneur catalan a marqué un triplé et a offert quelques étincelles qui l’ont fait briller lors de la dernière édition de l’Adidas Next Generation. Cinq jours plus tard, il est né le puissant centre nigérian (2,08 mètres), qui est déjà une référence dans la filiale dirigée par Roger Grimau et vise haut s’il continue d’affiner ses lacunes.

James Nnaji et Rafa Villar, après leurs débuts historiques

| FCB

Sergi Martínez, demi

L’attaquant Sergi Martínez (22 ans) a commencé à apparaître pour la première équipe avec Svetislav Pesic, mais ses premières minutes en Euroligue ont été jouées sous les ordres de Sarunas Jasikevicius.

Sergi Martínez a beaucoup grandi avec Saras

| VALENT ENRICHIR

Une référence dans les rangs inférieurs de l’équipe espagnole, l’équipe de jeunes s’est spécialisée dans les tâches défensives (Il est capable de s’arrêter même en extérieur) et il doit continuer à progresser en attaque avec la confiance que devrait lui donner son renouvellement jusqu’en 2024.

Les six en détail

‘Papa’ Brancou: Le gardien sénégalais, 22 ans, est le seul des six à ne plus être lié au Barça. Il ne voulait pas jouer dans la Ligue EBA et est maintenant dans les Fraport Skyliners allemands.

Ibou Badji: Le pivot sénégalais (18 ans) pourrait être un grand défenseur en raison de sa taille énorme et maintenant il travaille en prêt à la Força Lleida de LEB Oro.

Michel Caicedo: L’attaquant des Baléares (18) est l’un des principaux espoirs de la carrière. Son physique est prodigieux et petit à petit il fait du basket professionnel.

Agustin Ubal: Le meneur uruguayen (18 ans) touche à deux mètres et se souvient de l’Argentin Bolmaro. Il n’est pas si physique, mais il est doué pour les arrobas et se déplace parfaitement sur le poteau.

Rafa Villar: La base catalane (17 ans) a brillé dans le passé Adidas Next Generation et a débuté avec un triplé contre Zalgiris. À 1,88 mètre de haut, ses « ressorts » lui permettent également de faire d’incroyables dunks.

James nnaji: Le centre nigérian (17 ans) fait parler dans la carrière depuis longtemps. Il se déplace comme un vétéran près de la jante et devrait considérablement améliorer la menace à quatre mètres.