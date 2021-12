Les six équipes qui ont décroché après la semaine 16

Cela a pris du temps, mais l’image des séries éliminatoires de la NFL commence enfin à devenir plus claire au cours des 16 semaines de la saison (les Saints et les Dolphins terminent la semaine ce soir et les deux équipes sont toujours à la chasse).

Nous avons maintenant une équipe de l’AFC (les Chiefs de Kansas City) et cinq équipes de la NFC officiellement en séries éliminatoires, qui commenceront par deux matchs Wild Card le samedi 15 janvier. Le Super Bowl se jouera à Los Angeles le 13 février.

Jetons un coup d’œil à toutes les équipes qui ont décroché une place au cours d’un week-end de vacances très chargé pour le football.

Chiefs de Kansas City, 11-4, champions de l’AFC Ouest



Le chef a remporté huit matchs consécutifs et a remporté le titre de l’AFC Ouest pour une sixième année consécutive dimanche. Ils ont un gros match le week-end prochain à Cincinnati.

Packers de Green Bay, 12-3, champions NFC Nord



Les Packers sont actuellement la tête de série n°1 de la NFC. Ils accueillent les Vikings dimanche soir prochain avant de clore la saison à Détroit.

Cowboys de Dallas, 11-4, champions NFC Est



Les Cowboys ont décroché le titre NFC East avant le match d’hier soir contre Washington, puis ils sont sortis et ont écrasé leurs rivaux sur SNF, 56-14. Ils accueillent les Cardinals la semaine prochaine avant de clôturer la saison à Philadelphie.

Tampa Bay Buccaneers, 11-4, champions NFC Sud



Les champions en titre du Super Bowl ont remporté leur premier titre NFC South depuis 2007 avec leur victoire sur les Panthers dimanche. Ils affronteront les Jets sur la route la semaine prochaine avant d’accueillir les Panthers lors de la semaine 18.

Rams de Los Angeles, 11-4



Les Rams sont maintenant au sommet de la NFC West après avoir remporté leur quatrième match consécutif dimanche. Ils se rendront à Baltimore la semaine prochaine avant de clôturer la saison en accueillant les 49ers.

Cardinals de l’Arizona, 10-5



Les Cardinals ont perdu trois matchs consécutifs mais ont tout de même décroché une place ce week-end.

Les autres équipes de l’AFC qui seraient présentes si la saison se terminait aujourd’hui.



2. Titans du Tennessee, 11-4

3. Bengals de Cincinnati, 9-6

4. Bills de bison, 9-6

5. Colts d’Indianapolis, 9-6

6. Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 9-6

7. Corbeaux de Baltimore, 8-7.

Équipes de bulles : Chargers (8-7), Raiders (8-7), Dolphins (7-7), Steelers (7-7-1).

Les autres équipes NFC qui seraient présentes si la saison se terminait aujourd’hui.



6. 49ers de San Francisco, 8-7

7. Aigles de Philadelphie, 8-7

Équipes de bulles : Saints (7-7), Vikings (7-8), Falcons (7-8).