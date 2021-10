Les six générations d’incendies dans l’histoire de l’Espagne

25/10/2021 à 09h00 CEST

Dans la nuit du 8 septembre, le service d’urgence andalou 112 a reçu plus d’une centaine d’appels avertissant de la présence d’un incendie dans deux foyers qui s’étaient déclenchés presque simultanément à Genalguacil et Jubrique. Ce sont deux villes situées dans la vallée du Genal, à l’ouest de la province de Malaga, où se dresse l’imposante Sierra Bermeja, incluse dans le réseau Natura 2000 et abritant l’une des trois seules masses de sapins espagnols et pratiquement du monde, à côté à la Sierra de las Nieves, également à Malaga, et à la Sierra de Grazalema, à Cadix.

Ces deux foyers se sont déclarés dans une zone escarpée, d’accès très difficile et durant la nuit, de sorte que les moyens aériens d’extinction n’ont pu aller qu’à l’aube. Et tout cela, au début de quelques jours avec de fortes rafales de terre, c’est-à-dire du vent chaud et sec. Un cocktail parfait qui a déclenché un très grave incendie dans la Sierra Bermeja, qui a dévasté près de 10 000 hectares, a coûté la vie à un pompier et contraint à l’expulsion préventive de près de 3 000 personnes.

ETCe feu de forêt a été classé comme « inhabituel » et « sans précédent » en Espagne, puisqu’il s’agit de la première « sixième génération ». Avant lui, hors de nos frontières, des pays comme le Portugal, l’Australie ou les États-Unis avaient déjà subi la destruction de ces « méga-feux », où le changement climatique et démographique y est pour beaucoup.

La crise climatique a fait un revue historique des feux de forêt et de leurs six générations au cours des 80 dernières années avec Francisco Senra, technicien du Plan d’Urgence pour les Incendies de Forêt en Andalousie, dit Plan Infoca :

PREMIER ET DEUXIÈME

La première génération commence après la guerre civile espagnole, quand la famine et les problèmes sociaux poussent la population à exploiter la terre à la recherche de moyens de subsistance. « Les gens qui vivaient à la campagne ont utilisé toutes les ressources du territoire qu’il pouvait y avoir et plus encore. Par conséquent, les incendies n’existaient pas ou avaient peu de continuité, car ils s’éteignaient au fur et à mesure qu’ils atteignaient des zones cultivées, pâturées et avec différents usages anthropiques.

Entre les années 60 et 70, l’abandon du milieu rural commence à la recherche de meilleures opportunités dans les grandes villes. Selon l’Institut national de la statistique (INE), plus de trois millions d’Espagnols ont participé à cet exode dans les années 1960, Madrid, Barcelone et le Pays basque étant les trois centres industriels qui ont absorbé le plus de population.

Une grande partie du champ qui jusque-là était travaillé et entretenu est abandonnée, alors la végétation commence à « coloniser ce qui était son temps ».

Au cours de cette deuxième génération de feux, il y a de plus en plus de végétation continue où le feu peut se propager rapidement, de sorte que les premières mesures préventives apparaissent : les coupe-feu.

« Les fermes étaient confinées avec des pare-feu périmétriques, les pompiers deviennent un peu plus professionnels et il y a des campagnes de sensibilisation », explique Senra.

À cette époque, les slogans publicitaires bien connus « Todos contra el fuego » de l’ancien Institut national pour la conservation de la nature (ICONA) ont commencé à être publiés, avec la participation de nombreux artistes espagnols, tels que Manolo Escobar ou Joan Manuel Serrat.

TROISIÈME

Les incendies ils commencent à être intenses et les dispositifs d’extinction trouvent des problèmes pour y faire face, on commence donc à parler d’une troisième génération entre les années 80 et 90.

« La réponse des responsables des dispositifs d’extinction a été de professionnaliser davantage les services et d’augmenter les moyens, avec une plus grande présence des moyens aériens », poursuit ce Plan Infoca cash. Ce que l’on vit dans les années 1990 est le résultat de l’exode rural des années 1960. « Les incendies ont de plus en plus de continuité, ils sont plus rapides et les dispositifs d’extinction sont également plus gros. Cela devient une boule où l’ennemi grandit et l’armée grandit aussi pour l’arrêter », ajoute Francisco Senra.

QUATRIÈME ET CINQUIÈME

Les mouvements démographiques ajoutent une fois de plus un obstacle supplémentaire aux tâches d’extinction déjà compliquées : les zones d’interface (transition) urbain-forêt. Francisco Senra fait référence aux « personnes qui vivent à la campagne, mais qui n’utilisent pas la campagne » et se réfère principalement à la résidences secondaires. En raison de leur emplacement, ces maisons sont particulièrement vulnérables contre les feux de forêt, d’autant plus que plusieurs d’entre eux n’ont pas tous les permis ou un plan de protection incendie, comme l’exige la loi.

Cela représente un changement de paradigme : « Nous sommes passés de la gestion des incendies de forêt à la gestion des urgences en cas d’incendie de forêt. La société commence à être menacée », résume Senra. « Dans un incendie de forêt, la priorité est toujours les personnes, la deuxième est la propriété et la troisième priorité est la protection de la forêt. »

L’incendie de Sierra Bermeja était le premier du genre en Espagne, mais il y en aura d’autres.

La cinquième génération se développe quand la simultanéité s’ajoute à tout ce qui se passe déjà, c’est-à-dire que plusieurs incendies apparaissent en même temps, produisant, par conséquent, un effondrement des appareils.

De plus, l’influence du changement climatique commence à se faire sentir. Les incendies sont plus agressifs, parallèles et plus difficiles à éteindre, non seulement en raison de l’accumulation de biomasse et de son avancée vers les zones d’interface, mais aussi parce que les sécheresses saisonnières et autres phénomènes climatiques, tels que les orages électriques, s’intensifient.

SIXIÈME

La sixième génération de feux finit par être déclenchée par les effets du changement climatique et par le changement global lui-même du milieu du 20e siècle.

Concernant les déséquilibres climatiques, Francisco Senra énumère les phénomènes qui commencent à se produire de plus en plus fréquemment, notamment dans des climats comme la Méditerranée, où s’est produit l’incendie de la Sierra Bermeja.

Le premier d’entre eux est l’augmentation de la température, qui fait que certaines espèces végétales commencent à être « en dehors de la saison forestière », c’est-à-dire à apparaître dans des zones pour lesquelles elles ne sont pas adaptées. En revanche, bien que le calcul annuel des précipitations soit maintenu, elles se concentrent en orages et épisodes plus spécifiques, générant des problèmes d’inondations, de difficultés d’absorption d’eau et de perte de sol, en plus de l’augmentation de la végétation stressée par la prolifération des sécheresses.

« La surface touchée [por el fuego] il est de plus en plus associé aux grands incendies. Celles qui ont lieu dans des endroits avec ce problème d’accumulation de biomasse, avec une sécheresse ou une atmosphère favorable, sont de plus en plus difficiles à éteindre et touchent de plus en plus de territoire », ajoute-t-il.

En plus, le accumulation de biomasse Il facilite l’apparition de grosses colonnes de convection très puissantes, de gros nuages ​​provoqués par l’évaporation de toute l’humidité de la végétation, augmentant l’intensité du feu. Cette colonne de convection peut évoluer pour former un pyrocumulonimbus, c’est-à-dire un nuage orageux généré par la grande évaporation d’un incendie.

« Pour que cette colonne s’élève suffisamment, jusqu’à 10 et 15 km de haut, non seulement il faut un feu puissant en dessous qui génère toute cette chaleur, mais l’atmosphère a une stabilité pour que ce nuage puisse progresser, grandir et se consolider au-dessus ». Cet événement représente un danger supplémentaire pour les équipes d’extinction, car elles peuvent être enfermées par de nouvelles sources générées par des braises incandescentes très volatiles ou des braises incandescentes.

Bref, a priori, et au fil des années, le changement climatique a été responsable du « préchauffage » de l’ensemble de la zone comme le ferait un « four ». Les conséquences apparaissent maintenant.

Gérer la forêt, la meilleure arme pour éviter les méga-incendies

La principale morale tirée du grave incendie subi dans le massif de sapins, chênes-lièges, pins et châtaigniers qui entourent la Costa del Sol est l’importance d’investir dans la gestion forestière, bien que ce ne soit pas un secret pour les agents environnementaux des montagnes andalouses. , les pompiers forestiers et les citoyens eux-mêmes qui continuent de vivre de la campagne.

Dans le cas de l’incendie de Sierra Bermeja, alors que l’incendie n’était pas encore éteint, le directeur du centre opérationnel régional d’Infoca, Juan Sánchez, a catégoriquement déclaré à la question des médias que « pour le moment, personne n’est prêt à minimiser les risques ». aux feux de sixième génération.

Par conséquent, la clé pour les combattre n’est pas d’acquérir plus de ressources humaines et matérielles, mais plutôt que les efforts doivent se concentrer sur la prévention, en pariant sur l’utilisation du milieu rural.

Le nouveau modèle freinerait le dépeuplement.

C’est ici qu’entrent en jeu les pratiques traditionnelles telles que la foresterie, l’élevage extensif, l’apiculture, l’extraction de bois, de bois de chauffage et de liège, la cueillette de champignons et de truffes ou d’herbes aromatiques, médicinales et autres fibres, etc.

Grâce à ces activités, non seulement des ressources économiques sont obtenues pour la population (qui continue actuellement à rechercher des opportunités dans l’environnement urbain), mais contribuent également à la contrôle et nettoyage du milieu rural. Pour cela, les administrations publiques devraient proposer des lignes d’aides et de subventions qui contribuent à rendre le travail de terrain rentable et abordable.

« Le terrain doit être utilisé, nous avons besoin de personnes en milieu rural, pourvu que l’environnement naturel soit préservé. Il faut promouvoir tout ça. Et, bien sûr, dépenser des ressources pour les pare-feu », a reconnu la ministre du Développement durable de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, du même poste de haut commandement avancé lors des travaux de contrôle de l’incendie dans la Sierra Bermeja.

Les usages forestiers sont essentiels.

Un autre concept de gestion des terres qui contribue à arrêter la propagation des grands incendies de forêt est l’organisation du paysage en mosaïque, c’est-à-dire que coexistent des zones de conservation de l’environnement et des massifs forestiers sauvages là où l’exploitation forestière ne s’intègre pas, avec des zones destinées, à par exemple, pour une culture ou un pâturage durable.

L’entité WWF résume cette idée comme la conjugaison « d’un tissu productif avec la conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique ».

De plus, le retour au travail dans les champs ne représente pas seulement une opportunité de mettre un terme aux graves incendies de sixième génération qui ont déjà atteint l’Espagne et qui menacent de continuer à proliférer. Ce changement de modèle de vie serait un outil dans la lutte contre le dépeuplement et les graves problèmes traînés par les peuples appartenant à la soi-disant « Espagne vidé ».

