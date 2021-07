Les six grands absents des JO

22/07/2021 à 10h16 CEST

Comme dans chaque épreuve olympique, des blessures, une séquence de défaites consécutives ou toute autre raison peuvent détruire les espoirs de nombreux athlètes de participer aux Jeux. Dans cet article, nous passons en revue les six absences les plus notables de Tokyo 2020.

Raphael Nadal

Vainqueur de l’or à Pékin 2008 et de l’or en double mixte en 2016, Rafael Nadal ne pourra pas assister à ce qui aurait été ses quatrièmes Jeux Olympiques, après 2004, 2008 et 2016. Contrairement à ce qui s’est passé à Londres 2012, cette fois-ci. été due à une blessure, mais plutôt que l’Espagnol a décidé de se reposer, de sauter Wimbledon et les Jeux et de se préparer pour la tournée américaine du ciment. Avec son absence, l’Espagne perd une belle occasion de médaille.

Roger Federer

Le Suisse aurait fêté ses 40 ans aux Jeux le 8 août, mais une rechute de sa blessure au genou l’a empêché d’assister à ce qui sera sûrement sa dernière épreuve olympique. Federer a déclaré que sa participation à Tokyo serait liée au niveau qu’il a offert à Wimbledon, et bien qu’il ait fait des quarts, sa performance a laissé de nombreuses ombres. Federer, vainqueur d’une médaille d’or en double et d’une médaille d’argent en simple, prendra sa retraite sans la précieuse médaille d’or en simple.

Caroline Marin

Une vraie honte ce qui est arrivé à Marín, blessée aux ligaments quelques mois avant les Jeux. Les Espagnols ne pourront pas défendre l’or obtenu à Rio de Janeiro et l’Espagne perd l’une de ses options les plus claires face aux médailles. La bonne nouvelle est qu’il se remet lentement et pourrait atteindre la Coupe du monde cette année.

James Lebron

A 36 ans, LeBron ne sera pas avec l’équipe américaine et ne pourra pas décrocher sa troisième médaille d’or olympique après 2008 et 2012. Ce sera une absence notable pour la “Dream Team”, qui arrive aussi avec beaucoup de doutes à l’épreuve olympique. .

Mohamed Farah

Quatre médailles d’or accumulent à son palmarès l’athlète britannique. Et tout indique que le compte s’arrêtera là. Il ne s’est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Il a cherché la marque jusqu’à la dernière minute et ne l’a pas obtenue. De plus, il était à près de 20 secondes du minimum. Ses doublets aux 5 000 et 10 000 mètres à Londres 2012 et Rio 2016 resteront dans l’histoire.

Serena Williams

L’Américaine est l’une des athlètes les plus titrées de l’histoire des Jeux Olympiques, avec quatre médailles d’or, dont trois en double avec sa sœur Vénus et une en simple à Londres, mais son aventure olympique a peut-être pris fin à Tokyo. . La cadette des Williams a annoncé au départ de Wimbledon qu’elle ne serait pas aux Jeux, sans donner de raison. Sa blessure pendant le tournoi a mis fin à tout espoir.