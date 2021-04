Les six grands plans de la Super League européenne “ vigoureusement rejetés ” par 14 clubs de Premier League alors qu’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont averti qu’ils seraient tenus de rendre compte de leurs actions

Les 14 clubs de Premier League non impliqués dans la Super Lea européennegue ont «unanimement et vigoureusement» a rejeté les plans pour la compétition séparatiste.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont annoncé dimanche leur intention de former une nouvelle compétition, avec six autres clubs européens.

La Premier League est déterminée à arrêter les propositions de la Super League européenne

Les propositions ont été vivement critiquées par les fans de football et d’anciens joueurs tels que Gary Neville, Alan Shearer et Jamie Carragher.

Mardi, la Premier League a rencontré les 14 clubs ne faisant pas partie des propositions de Super League, ainsi que des représentants de la Football Association.

Tous les clubs présents à la réunion virtuelle ont accepté de dénoncer les plans de séparation, avec la Premier League, des mesures d’avertissement seront prises contre les soi-disant big six s’ils persistent avec l’ESL.

Le communiqué disait: «La Premier League, aux côtés de la FA, a rencontré les clubs aujourd’hui pour discuter des implications immédiates de la proposition de Super League.

«Les 14 clubs présents à la réunion ont rejeté à l’unanimité et vigoureusement les plans de la compétition.

«La Premier League envisage toutes les actions disponibles pour l’empêcher de progresser, et oblige les actionnaires impliqués à rendre des comptes conformément à ses règles.

«La Ligue continuera à travailler avec les principales parties prenantes, y compris les groupes de supporters, le gouvernement, l’UEFA, la FA, l’EFL, la PFA et la LMA pour protéger les meilleurs intérêts du jeu et appelera les clubs impliqués dans la compétition proposée à cesser immédiatement leur implication.

«La Premier League tient à remercier les fans et toutes les parties prenantes pour le soutien dont ils ont fait preuve cette semaine sur cette question importante.

«La réaction prouve à quel point notre pyramide ouverte et notre communauté de football comptent pour les gens.»

Comment fonctionnera la Super League européenne

Ce sera une nouvelle compétition européenne entre 20 meilleurs clubs

L’AC Milan, Arsenal, l’Atletico Madrid, Chelsea, Barcelone, l’Inter Milan, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Tottenham Hotspur ont tous rejoint en tant que 12 fondateurs initiaux.

Trois autres clubs fondateurs se joindront tandis que cinq autres équipes se qualifieront chaque année en fonction des réalisations de la saison précédente.

Les matchs se joueront en milieu de semaine et tous les clubs resteront dans leurs ligues nationales

Il y aura deux groupes de 10 clubs chacun, jouant des matches à domicile et à l’extérieur au sein du groupe chaque année

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale

Les équipes terminant quatrième et cinquième s’affronteront ensuite dans un barrage à deux pour les quarts de finale restants.

Un format à élimination directe à deux manches sera ensuite utilisé pour atteindre la finale à la fin du mois de mai, qui se déroulera en un seul match sur un terrain neutre.

Le propriétaire d’Everton, Farhad Moshiri, avait rejoint talkSPORT plus tôt mardi et avait appelé la Premier League à accumuler les points des six grands clubs.

“Toutes ses facettes vont à l’encontre de l’idée même du football britannique”, a déclaré Moshiri à l’émission White and Jordan.

«Le football appartient aux supporters et à leurs communautés. Cela enlève une grande partie de leur histoire de football.

«Je pense que la Premier League devrait déduire des points de ces clubs.

«Lorsque les clubs reçoivent des points déduits pour des choses mineures – braconnage d’un manager, d’un joueur, dépassant le fair-play financier, ces six clubs attaquent le cœur même de la Premier League et je pense qu’ils devraient être disciplinés. C’est ce que je ferais.

Moshiri a clairement exprimé ses sentiments à propos de la Super League

Everton a également publié une déclaration officielle décrivant sa forte opposition aux propositions, ainsi que plusieurs autres clubs de Premier League.

Brighton a déclaré que les propositions ignoraient les vues des partisans, Burnley a appelé le gouvernement à agir pour l’arrêter, tandis que West Ham a déclaré qu’ils allaient “ entièrement à l’encontre de l’intégrité de notre beau jeu ”.