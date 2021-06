Les six premiers albums solo de Bryan Ferry seront réédités en vinyle

En 1973, alors que Musique Roxy ― l’un des groupes les plus uniques, les plus influents et les plus importants de leur génération surfait toujours sur la pointe d’une vague, frontman Ferry Bryan a lancé une carrière solo audacieuse qui l’a fait devenir l’un des plus grands et uniques interprètes et auteurs-compositeurs que le Royaume-Uni ait jamais produits.

Ses six premiers albums solo, These Foolish Things (1973), Another Time, Another Place (1974), Let’s Stick Together (1976), In Your Mind (1977), The Bride Stripped Bare (1978) et Boys and Girls (1985 ) devraient être réédités le 30 juillet via UMC / Virgin/EMI, et sont disponible en pré-commande aujourd’hui.

Chaque album a été remasterisé à partir de bandes originales aux studios Abbey Road et découpé par Frank Arkwright. Les six versions comprendront des versions améliorées de l’œuvre originale supervisée par Bryan Ferry.

Bryan Ferry a sorti These Foolish Things alors que la carrière de Roxy Music entrait dans la stratosphère. Sa première sortie en solo était une sélection éclectique de reprises de plusieurs de ses favoris personnels. Sur Another Time, Another Place de 1974, Ferry a visité le succès de ses débuts en livrant un album de nouvelles interprétations de chansons classiques dans son propre style inimitable. Son album de 1976, Let’s Stick Together, a permis à Ferry de plonger plus profondément dans sa carrière solo après la séparation de Roxy Music. L’album comprenait du matériel précédemment publié sous forme de singles, de faces B et de pistes LP comprenant un mélange de versions de couverture et de compositions Ferry enregistrées pour la première fois par Roxy Music.

En 1977, Ferry a sorti In Your Mind, qui s’est détourné des versions de couverture de ses précédents albums et a livré pour la première fois un ensemble de toutes nouvelles compositions auto-écrites. The Bride Stripped Bare, sorti un an plus tard, était composé d’un lot de chansons auto-écrites magistrales qui se sont réunies juste avant la réunion de Roxy Music. Enfin, Boys and Girls de 1985 a été immédiatement vénéré comme l’un des albums déterminants des années 1980.

Le travail solo de Ferry a façonné le cours de la musique rock et pop contemporaine. Son travail traverse une gamme de styles musicaux, des paysages sonores électroniques cinématographiques aux reconstitutions des groupes de jazz de la Nouvelle-Orléans et de Weimar. Ferry n’a cessé d’affirmer sa position d’icône musicale. Avec la rare distinction d’être considéré à la fois comme classique et contemporain, il est reconnu comme l’auteur et le chanteur de certaines des chansons pop modernes les plus appréciées et comme une force motrice de l’avant-garde.

Précommandez les albums solo de Bryan Ferry.