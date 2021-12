Les six premiers mois difficiles pour le patron celtique Ange Postecoglou

Ange Postecoglou a connu six mois difficiles à la tête du Celtic. Cela n’a certainement pas été simple pour l’ancien patron de l’équipe nationale australienne.

Il a dû faire face à une longue liste de blessures et à une épidémie de Covid, tout en faisant venir une douzaine de nouveaux joueurs et en les faisant geler et jouer son tempo élevé, tout en action, style de jeu pressant.

Malgré toutes les épreuves et les tribulations qui ont été lancées à l’Australien, il a guidé le Celtic vers le premier trophée de la saison et compte actuellement six points de retard sur le sommet du classement.

Le patron du Celtic saura que des renforts et des améliorations devront être apportés au cours de la seconde moitié de la saison si le Celtic veut lutter pour le titre de champion contre les Rangers.

Six premiers mois difficiles pour Ange Postecoglou

Ange Postecoglou cherche à imiter Wim Jansen

Il existe de nombreux parallèles entre le patron du Celtic Ange Postecoglou et Wim Jansen ; le manager qui a aidé à arrêter les dix offres consécutives des Rangers il y a 23 ans.

Les deux managers étaient en grande partie inconnus du support celtique et tous deux ont eu des débuts lents dans leur carrière de manager celtique. Wim Jansen a perdu ses deux premiers matches de championnat. Pendant ce temps, Postecoglou a perdu trois de ses six premiers matches de championnat. Les deux ont remporté un trophée à la première demande. Les deux ont signé un attaquant inconnu qui est devenu un grand favori des fans.

Postecoglou espère que les comparaisons se poursuivront et qu’ils pourront renverser un déficit de six points en tête de la Premiership écossaise.

L’équipe victorieuse de Jansen avait quatre points de retard sur les Rangers avant un derby crucial du New Year’s Old Firm. Le Celtic a gagné 2-0, ce qui s’est avéré être une victoire cruciale alors que les Hoops ont refusé aux Rangers dix titres de champion consécutifs. L’Australien sait qu’il faudra plus que de présage au Celtic pour renverser la course au titre de cette saison.

Le nouveau favori des fans de Celtic

Le grand Australien s’est rapidement avéré être un favori des fans. Son style de jeu offensif, pressant et tout en action a rapidement convaincu les fans. De plus, son approche pragmatique avec les médias ne l’a fait aimer que du soutien celtique. C’est quelqu’un qui ne prend pas volontiers les idiots.

Son jugement a également impressionné le soutien celtique. Sa signature de Kyogo Furhashi de la J League Vissel Kobe s’est avérée être une source d’inspiration. Kyogo a également impressionné les fidèles du Celtic Park et est devenu le talisman du club. Il a marqué 16 buts en 26 apparitions jusqu’à présent cette saison.

La signature du prêt de Jota a été un autre excellent ajout à l’équipe celtique. Leurs fans seront impatients de le rendre permanent dès que possible. L’ailier israélien Liel Abada a également été un autre ajout solide et à 20 ans, il ne fera que s’améliorer.

Malgré les ajouts positifs à l’effectif, Ange Postecoglou sait que davantage de renforts sont nécessaires en janvier.

Énorme fenêtre de transfert de janvier pour Celtic

Ces derniers mois, le Celtic a été ravagé par les blessures, notamment dans les zones avancées. Kyogo, Jota, David Turnbull, Albian Ajeti, James Forrest et Georgios Giakoumakis ont tous passé du temps sur la touche.

Le Celtic n’a pas la force nécessaire pour faire face à une si longue liste de blessures. Postecoglou saura que le club est toujours en train de se reconstruire et qu’il faudra quelques fenêtres de transfert pour obtenir l’équipe qu’il souhaite.

Le manque de force en profondeur s’est montré lorsque le Celtic a été tenu en échec par St Mirren. En raison d’un certain nombre de blessures, le Celtic n’a pas pu jouer un attaquant reconnu. Ils ont aussi un manque de profondeur sur les deux ailes. Si Jota, Forrest et Liel Abada sont blessés, il y a une baisse dramatique de la qualité pour les remplacer.

Mikey Johnston est un bon talent mais sa dernière balle manque constamment. À 22 ans, le jury quant à savoir s’il est assez bon pour jouer pour le Celtic est fermement écarté. Owen Moffat, qui a également joué contre St Mirren, est une autre perspective prometteuse mais est actuellement loin du niveau dont le Celtic a besoin.

Celtic lié au trio japonais

Les rapports suggèrent que le Celtic a été lié au trio japonais Daizen Maeda, Reo Hatate et Yosuke Ideguchi alors que Postecoglou cherche à attaquer la J League. Tous trois contribueront à renforcer l’équipe du Celtic. Cependant, il leur en faut plus pour faire tourner la course au titre en leur faveur.

Dans l’ensemble, les six premiers mois ont été décents pour Postecoglou au Celtic. Un trophée est dans le cabinet, le Celtic est toujours en compétition européenne après Noël et n’a que six points de retard sur la Premiership écossaise.

Considérant que le Celtic est encore dans la première phase d’une énorme reconstruction, l’Australien sera satisfait des progrès réalisés. Cependant, il sait qu’il y a du travail à faire.

S’il parvenait à renverser la vapeur, ce serait le plus grand triomphe du Celtic depuis Wim Jansen en 1998.

