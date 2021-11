« Les Sixers aggravent la santé mentale de Ben Simmons »

Suivez le désordre avec Ben Simmons. Et cette fois, le méchant n’est pas le joueur. Rich Paul, l’un des joueurs les plus recherchés du marché, a fait un rapport dans lequel il a révélé une sorte de mauvais traitements constants de la part des Sixers à son joueur, avec l’intention de le forcer à jouer. Dans les déclarations recueillies par Shams Charania pour . et qui sont apparus dans d’autres médias tels que CBS Sports, l’agent accuse la franchise de Philadelphie d’avoir aggravé la santé mentale du joueur, à travers « des amendes, un ciblage et une publicité négative ». Une vision différente de celle qui a été donnée dernièrement et qui met l’équipe, et non le joueur, au centre des critiques.

Rappelons qu’après un été vraiment tumultueux, Simmons est arrivé au camp d’entraînement avec deux semaines de retard. Avec des rumeurs commerciales constamment derrière lui et de nombreuses offres des Sixers qui se sont soldées par un fiasco, Simmons a été expulsé de l’entraînement par Doc Rivers le 19 octobre pour avoir refusé de participer à un exercice. Derrière cela, le gardien a invoqué des raisons de santé mentale pour rester en dehors des pistes et ne joue pas pour son équipe ou ne s’entraîne pas. Et son avenir reste inconnu, malgré les récentes rumeurs d’intérêt croissant de la part des Celtics.

L’organisation Sixers a infligé une amende à Simmons le 5 novembre pour ne pas avoir clairement compris ses problèmes et le processus qu’il suivait pour les résoudre. L’entité assure avoir fourni des ressources à Simmons pour sa prise en charge, mais il veut aussi que je participe à la formation. Rich Paul est plus dur à ce sujet, affirmant que la franchise insinue que le joueur n’est pas sincère: « Soit vous aidez Ben, soit vous dites qu’il ment. Lequel est-ce? » L’agent assure également que le médecin des Sixers l’a défini comme étant en bonne santé mentale et ne l’a vu qu’une seule fois. « Nous devons éliminer notre ego. Ben a besoin de soutien« , il assure.

« Il ne s’agit plus d’un transfert. Il s’agit de trouver un endroit où nous pouvons aider Ben à retrouver sa force mentale et à revenir sur le terrain. Je le veux sur le terrain en train de jouer le jeu qu’il aime. Je veux Ben sur le terrain, que ce soit dans l’uniforme des Sixers ou n’importe quel autre uniforme. Cela ne dépend pas de moi, mais je le veux dans un état où je peux reprendre le jeu. Nous voulons coopérer et nous voulons qu’il se remette au travail sur la piste », a ajouté Rich Paul dans un communiqué sévère. Des propos qui n’ont pas fait plus pour mettre de l’huile sur le feu et montrer que ce problème est encore loin d’être résolu. Très loin.