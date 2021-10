Les Sixers battent les Nets avec Ben Simmons au Wells Fargo Center

Victoire de 76ers de Philadelphie en vue de Filets de Brooklyn 115-104 lors du troisième match amical de pré-saison de la Pennsylvanie dans un duel marqué par ce qui s’est passé dans les entrailles du Wells Fargo Center et non sur le parquet. Et est-ce Ben Simmons Il a accédé aux installations, deux semaines après sa frayeur, pour passer des tests anticovid et ainsi pouvoir revenir à la discipline des Sixers. Duel, les meilleurs étaient Korkmaz sur les Sixers avec 27 points et Kevin Durant sur les Nets avec 23.

