Les Sixers courent sans Ben Simmons et soumettent les Pélicans

Le feuilleton extra-sportif qui se passe 76ers de Philadelphie L’affaire « Ben Simmons » ne semble pas avoir affecté la franchise de Pennsylvanie lors de ses débuts dans la saison 2021/22 de la NBA. L’équipe dirigée par Doc Rivers a battu sans trop de complications à Pélicans de la Nouvelle-Orléans, et par un avantage de 20 points : 117-97.

Malgré le fait qu’à la mi-temps, ils aient été marqués par l’égalité marquée (53-53), les deux derniers quarts dévastateurs ont permis aux Sixers de remporter leur première victoire du parcours.

Ça devrait être noté Joël embiid, Tyrese Maxey et Tobias Harris comme principaux architectes de la victoire. Le premier d’entre eux a été le MVP du match avec 22 points, six rebonds et cinq passes décisives. Le second, en tant que meneur titulaire remplaçant Simmons, a atteint 20 points avec sept rebonds et cinq passes décisives. Harris, quant à lui, a contribué à un double-double de points et de rebonds de 20-12.

De la part d’un Pelicans sans Zion Williamson (il ratera les premières semaines de compétition pour cause de blessure), leur meilleur joueur ne pouvait être autre que Brandon Ingram. L’attaquant, avec une performance de 25 points, sept rebonds et six passes décisives, a mené l’équipe de Louisiane dans une tentative futile de dépasser le leader de la Conférence Est de la saison dernière.

Le facteur ‘Korkmaz’

N’oublions pas non plus à Philadelphie le match achevé par Furkan Korkmaz. Le joueur turc a rempli le rôle de sixième homme à la perfection aujourd’hui. En seulement 20 minutes, il a atteint 22 points et cinq passes décisives, et inscrit les quatre triplés qu’il a tentés.

pop un kork, @FurkanKorkmaz ! – pic.twitter.com/rPaPrXDZdm – Philadelphia 76ers (@sixers) 21 octobre 2021