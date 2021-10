Les Sixers de Philadelphie acceptent de mettre Ben Simmons sur le marché

Le feuilleton Ben Simmons avec les Sixers de Philadelphie continue une semaine dans la nouvelle saison NBA. Justement aujourd’hui nous avons pu apprendre des nouvelles en la matière, mais pour le moment l’incertitude continue de régner dans toute cette situation qui ne semble pas avoir de solution à court terme, bien que des progrès soient faits pour le bien de tous.

Ben Simmons ne veut pas jouer à un autre jeu dans le Sixers. Cela est devenu plus que clair en voyant que le joueur ne s’est présenté à aucun entraînement et a décidé d’assumer les amendes correspondantes. Et malgré le fait que depuis Centre Wells Fargo Ils ont essayé de convaincre l’Australien de revenir, aucune de ces tentatives n’a été couronnée de succès.

Le pas franchi aujourd’hui par les Sixers est important : ils ont supposé qu’ils ne récupéreraient pas le 3-temps All-Star et l’ont mis sur le marché pour commencer à recevoir des propositions formelles et clôturer cette phase qui ne profite pas une fois pour toutes. ni l’équipe ni le joueur.

Moment clé

Sera Indiana Pacers (qui semble le plus avancé avec Caris LeVert comme pièce commerciale) ou ce sera une autre franchise, mais la semaine prochaine, il sera vital pour Philadelphie d’accepter une proposition intéressante en échange de Ben Simmons et Rivières Doc vous pouvez commencer à préparer la saison avec tous vos atouts disponibles.

Logiquement, le point d’incompréhension des Sixers avec le joueur répond au fait qu’ils ne vont pas le donner. Ils ne permettront à aucune franchise de profiter du désespoir de la situation pour vous échanger contre un joueur de valeur marchande inférieure.

Ainsi, les nouvelles connues du joueur et de son équipe ne représentent pas une avancée définitive, mais elles sont suffisamment significatives pour pouvoir croire que dans les prochains jours nous pourrons commencer à parler de noms propres, de joueurs et d’équipes plongés dans un accord éventuel. .