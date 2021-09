Les Sixers de Philadelphie envisagent de supprimer le numéro universitaire de Kobe Bryant

in

Des années après son départ, l’une des légendes de la NBA continue de laisser sa marque sur des franchises qui ont même dû l’endurer comme l’un de leurs plus grands rivaux. Kobe Bryant Il est et sera éternel dans la meilleure ligue de basket de la planète, et son ombre continue de grincer des dents sur les courts.

Tellement que Sixers Ils ont pris la décision d’envisager le retrait de leur numéro pendant leur temps d’étudiant à l’université, défendant les couleurs du lycée Lower Merion de la ville. Beau geste à venir de la part des Sixers.