Les Sixers donnent tout à Embiid : 4 ans et 196 millions

Les Philadelphia 76ers savent clairement qui devrait être leur star. Selon Ramona Shelburne, journaliste pour ESPN, la franchise et son acteur de référence, Joel Embiid, clôtureront une prolongation de quatre ans supplémentaires à raison de 196 millions de dollars. Par la suite, Adrian Wojnarowski, un confrère des médias, a confirmé l’information. Le renouvellement, compte tenu des chiffres, correspond à un contrat super-maximum, tout ce à quoi le pivot camerounais pourrait aspirer et tout ce que l’organisation pourrait lui offrir. En somme, pour Embiid, cela signifiera recevoir un total de 261 millions jusqu’à la saison 2026-2027. Sur son contrat actuel, qui arrivera à terme, il lui restait 65 millions à signer. Le pari, pour tout cela, est total. Depuis, en 2014, le centre camerounais a été choisi par les Sixers eux-mêmes à la troisième place de la Draft, il a été appelé à diriger le projet. Encore une fois, c’est confirmé. Aussi, avec l’opération Simmons en cours. Après avoir été un couple apparemment inséparable ces dernières saisons, la franchise est en train de trouver une nouvelle destination pour le meneur de jeu. Ils étaient les élus pour culminer le Processus ; mais finalement, Embiid sera le seul chef de la mission.

La nouvelle signature, selon Shelburne, signifiera tout payer à son joueur vedette. Toutes les années de la relation seraient garanties et, en plus, Ils ne contiendraient aucun type de clause de protection pour la franchise, ce que faisait l’extension de 147 millions que le joueur a signée en 2017. Ensuite, plusieurs points ont été établis qui, grâce à des rabais, ont protégé l’équipe d’éventuelles blessures graves. Principalement, sur le dos ou sur les genoux, là où le joueur a le plus souffert. En fait, cette même saison, Embiid était hors des pistes pendant une bonne partie de la saison régulière en raison d’une hyperextension de son genou gauche. Puis, en playoffs, les problèmes physiques sont réapparus, mais dans le genou opposé. Le pivot a pu continuer à jouer dans la phase finale, mais a fortement diminué, pour finalement succomber aux Hawks d’Atlanta.