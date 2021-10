Les Sixers gardent le pouls de Ben Simmons : ils ne le transféreront pas

Ce mardi, dans les heures précédant le jour d’ouverture de la saison 2021/22, il y avait un nouveau chapitre du feuilleton entre Ben Simmons et 76ers de Philadelphie. Probablement le plus tendu de tous depuis le début des rumeurs NBA concernant son départ de la franchise de Pennsylvanie.

Rivières Doc, l’entraîneur-chef des Sixers, a expulsé Simmons de l’entraînement et l’a sanctionné pour le premier match de la saison régulière de l’équipe pour son attitude provocante tout au long de la session. « Je pensais que j’étais une distraction pour tout le monde. Je lui donnerai une chance de continuer à faire partie de l’équipe, mais en tant qu’entraîneur, je veille toujours au bien de tous », a déclaré Rivers.

Même Joel Embiid en a parlé avec quelques déclarations qui ne sont pas passées inaperçues. « Je ne me soucie plus de cet homme. Ils ne me paient pas pour être la baby-sitter de qui que ce soit », a déclaré le centre camerounais. Mais, malgré le fait que la situation semble assez intenable, et selon Shams Charania (.) a avancé, Philadelphie insistera pour garder Ben Simmons.

«À ce stade, je ne me soucie pas de cet homme, honnêtement. Il fait ce qu’il veut » Embiid s’exprime après que Ben Simmons a été expulsé de l’entraînement (via @NBCSPhilly) pic.twitter.com/rvRpP3dPW4 – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 19 octobre 2021

Selon leurs sources, les 76ers ont clairement indiqué qu’ils ne négocieraient le départ du joueur australien avec aucune équipe, du moins pour le moment. L’intention de la franchise est que Simmons se présente à l’entraînement et aux jeux, et s’implique à nouveau à 100 % dans ‘The Process’.

Avec l’incertitude, vers la Nouvelle-Orléans

Les Philadelphia 76ers feront leurs débuts ce matin contre les New Orleans Pelicans (à partir de 02h00, heure de la péninsule). Il le fera sans Ben Simmons, mais avec beaucoup d’incertitude dans l’environnement pour ce qui pourrait arriver dans les semaines à venir. Il sera très difficile pour l’équipe de Joel Embiid et Simmons de retrouver la bonne relation entre les deux.