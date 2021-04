Les Sixers manquent Embiid: la défaite de Clara face aux Grizzlies

Victoire confortable de Memphis Grizzlies à la maison avant Philadelphie 76ers par 116-100 qui laisse la tête de l’Est égale (les Nets sont également tombés) et cela montre très clairement que la Pennsylvanie a besoin comme manger le retour de Joel Embiid. Dillon Brooks a été le meilleur buteur du Tennessee avec 17 points. Jonas Valanciunas a ajouté 16 points et 12 sacs et Ja Morant a distribué 10 passes. Chez les Sixers, le meilleur était Tobias Harris avec 21 points.

peep the dime après la borne. @JaMorant | @ brandonclarke23 https://t.co/POSYBh3ogP pic.twitter.com/GpaFh86oWC – Memphis Grizzlies (@memgrizz) 5 avril 2021