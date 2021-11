Les Sixers ont 30 joueurs en tête pour Ben Simmons

Ben Simmons a disputé son dernier match en NBA le 20 juin. C’était le septième match des demi-finales de la Conférence Est contre les Hawks d’Atlanta et les Sixers ont été éliminés 96-103. Son apport, nul : seulement 5 points qui ont aggravé sa performance déjà faible du sixième (6), du cinquième (8) et du quatrième (11). Ce n’est que dans le premier et le troisième qu’il a franchi la barre des 15 points avec 17 et 18, respectivement. Dans le second, il n’y en avait que 4.

Un plongeon dans lequel ils murmuraient ce qui allait suivre, la demande de quitter Philadelphie et le refus de la franchise jusqu’à ce qu’ils trouvent quelque chose de décent à se mettre sous la dent pour un joueur qui avait été renouvelé pour cinq ans et 177 millions de dollars. Le bras de fer augmenterait en été: rébellion de l’Australien qui entraînerait des amendes de la part de la franchise. Puis le problème de santé mentale de Simmons. Une bascule qui reste debout au milieu, ni haut ni bas pour l’une ou l’autre des parties, selon Sam Amick.

liste de 30 joueurs

Le journaliste de l’Athletic assure que le départ du joueur des Sixers pourrait durer longtemps. « C’est une question de plusieurs années », ils désignent Amick au sein de l’organisation. Daryl Morey n’est pas pressé, mais oui une liste jusqu’à 30 joueurs pour qui il transférerait Simmons. « Il y a une croyance interne qu’un bon nombre d’entre eux, disons cinq à dix, pourraient être disponibles d’ici un an ou deux », soulignent-ils au journaliste.

Un scénario, celui du temps, qui semble favoriser les Sixers pour le moment… Tant que le projet sportif ne sombre pas dans le coma profond. À l’heure actuelle, ils sont huitièmes dans l’Est avec une fiche de 8-7 après cinq défaites consécutives en raison de l’absence de Joel Embiid en raison de COVID-19. Si le bateau se redresse au retour, il n’y aura pas de problèmes. Mais sinon…

L’opération d’échange de Simmons n’est pas facile après avoir annoncé sa situation psychologique. Les gérants de franchise craignent que le problème ne soit pas seulement sa présence forcée à Philadelphie, mais simplement que l’Australien soit en déclin. Je veux dire, ce sera différent ailleurs ? Le risque de jouer c’est réel lorsqu’il s’agit de parier dessus.