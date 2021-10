Les Sixers pratiquent des pitreries qui nuisent à sa valeur?

Ben Simmons essaie clairement le même mouvement que Jimmy Butler utilisé pour se rendre à Philly en 2018 – mais cela ne fonctionnera pas.

Simmons s’est déjà fait jeter hors de l’entraînement et a incité ses coéquipiers à se retourner contre lui. Cela a fonctionné pour Butler et Harden – et dans une moindre mesure pour Anthony Davis aussi. Mais ces joueurs se situent à un niveau supérieur à Simmons et ont pu réussir le mouvement « ennuyer tellement votre équipe qu’ils doivent se débarrasser de vous » en raison de ce qu’ils ont pu accomplir avant d’exécuter le plan. Simmons est sans doute devenu sous-estimé et il est largement sous-estimé en raison du récit qui a entouré son nom ces derniers temps.

Le plus gros problème avec Simmons n’est pas son talent et ce n’est même pas sa réticence à tirer le ballon. C’est qu’il a la réputation dans la ligue de quelqu’un qui n’est pas prêt à travailler dur. Tirer parti des matchs de pré-saison et se faire exclure des entraînements ne fera qu’exacerber ces croyances. Aucun concurrent ne voudra échanger contre Simmons s’il veut se laisser distraire.

Pendant ce temps, aucune organisation en reconstruction ne voudra de lui près de l’organisation s’il doit avoir ce genre d’impact négatif sur la chimie de l’équipe alors qu’ils développent et font grandir un jeune noyau. Il rend le drapeau rouge autour de son nom si toxique qu’il n’y aura pas une seule équipe dans la ligue prête à offrir quelqu’un de solide en retour via le commerce. Le front office de Philly, dirigé par Daryl Morey, va être trop têtu pour accepter une mauvaise valeur sur le dollar.

S’il voulait sortir de Philadelphie, il devrait jouer suffisamment bien pendant le match pour qu’un concurrent soit prêt à le considérer comme une amélioration significative par rapport à ce qu’ils ont déjà sur leur liste. Mais plus il s’éloigne de son employeur, plus il risque de continuer à encaisser des amendes et des suspensions jusqu’à ce qu’il n’ait jamais la chance de monter sur le terrain et de montrer au monde du basket ce qu’il est capable d’accomplir. Cela signifie qu’il ne trouve que des moyens de rester sur les 76ers sur le long terme – un plan contre-intuitif pour ses objectifs. -Brian Kalbrosky

