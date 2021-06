Les Sixers répondent sans Embiid : Curry sort déjà des demi-finales

Avant le match, Philadelphie a reçu les pires nouvelles possibles au pire moment possible. Une combinaison cruelle, que personne ne souhaite même au pire de ses ennemis, mais qui cette saison devient routinière. Joel Embiid, après avoir été évalué, a confirmé certaines prévisions qui ne sont pas encore exactes, mais qui n’invitent pas à l’optimisme. Déchirure du ménisque et évaluation quotidienne, en espérant l’avoir le plus tôt possible. Après le match, Doc Rivers était confiant de le récupérer avant la fin des playoffs. Une plage d’attente très large. A la longue, des soucis évidents. Bref, aussi : possibilité de clore la série en cinq matchs, à domicile et sans tenter la chance. Mission accomplie (129-112). Défense et équipement à la hauteur des circonstances. Capacité à supporter une première mi-temps suffocante et une explosion définitive dans la seconde. Performance à la hauteur requise et les demi-finales de l’Est en main. Atlanta Hawks, prochain rival.

Cela venait du hack de Ben Simmons et de l’octroi d’une victoire qui consistait en peu de pronostics. De nouveaux dirigeants étaient nécessaires et ont émergé. Simmons lui-même, comme prévu, était l’un d’entre eux. Troisième triple-double pour le meneur en séries éliminatoires, avec 19 points, 10 rebonds, 11 passes décisives et 5 des 8 déplacements à la ligne résolus avec succès. Egalement Tobias Harris (28 + 9 + 6), qui maintient sa meilleure version, plus actuelle que jamais, et Seth Curry, prenant l’illusion de la phase finale à domicile en l’absence du grand frère. Score élevé de sa carrière en séries éliminatoires, avec 30 points et 3 sur 6 en triples. Rôle principal également pour Dwight Howard, avec moins de minutes que prévu en l’absence du pivot camerounais, mais très productif. Des points (12), des rebonds (8) et surtout des intimidations (3 contres) à des moments clés, à l’entame d’une seconde mi-temps qui signifiait le début de la fin pour les visiteurs.

Les blessures, les fichues blessures, qui ont été une constante tout au long de la saison, ont également été dans la série. En guise de microcosme cruel, en guise de soustraction au spectacle d’un combat qui, s’il était attendu inégal, promettait beaucoup. La velocidad, la arrogancia, la locura de Washington frente al remodelado sistema de Philadelphia, que sigue funcionando desde sus engranajes interiores, pero que ha añadido un juego perimetral que se pedía a gritos (y que hoy, Curry, se ha encargado de demostrar por Quoi). L’un et l’autre ont été affectés d’une manière ou d’une autre. Les Wizards, après leur saison angoissante, sont arrivés, jouant jusqu’au bout, avec leur principale balise offensive touchée. Le deuxième meilleur buteur de la compétition, un Bradley Beal qui, pendant une grande partie du parcours, jusqu’au sprint final, ressemblait à une voiture haut de gamme dans le pire des parkings. Il dit adieu à la saison avec une performance à la hauteur (32 + 7 + 5) et avec un score supérieur à 30 points qui est devenu son pain quotidien.

Opportunité historique qui attend le leader

Et il a été rejoint par Westbrook, l’héritier d’Oscar Robertson du trône triple-double, le MVP qui l’a revendiqué pour la énième fois, même si cela ressemble à un oxymore. Entorse de la cheville, encore une fois, dans une situation incommode. Avec la douleur comme chagrin et la fierté comme recette, ils ont enduré jusqu’à la finEn voyant comment d’autres coéquipiers, un Davis Bertans également malchanceux en termes de performances, sont restés à l’écart: quatre à six semaines d’arrêt pour une entorse au mollet droit. Russell, encore une fois, à la limite de sa routine. 24 + 8 + 10 accompagné d’un grand Rui Hachimura (21 + 6 + 2), l’une des meilleures nouvelles pour les Wizards cette saison ; mais pas assez pour arrêter les Pennsylvaniens au moment critique. Si la seconde mi-temps a commencé par le reflet de la première, avec un 65-66, le troisième quart s’est terminé sur un sérieux avertissement, 103-94, et le début de la dernière avec la phrase, jusqu’à la différence finale de 17 points. De quoi laisser les Russell et Bradley désolés, avec des visages de circonstance sur le banc et sans jouer les dernières minutes. Le second, pour ne rien arranger, sans assurer sa continuité à long terme dans la franchise et se déclarant confiant d’atteindre un septième match.

En revanche, Embiid, Joel Embiid, candidat MVP et, sûrement, favori pour ne pas avoir été blessé dans un moment d’extrême plénitude. Comme maintenant, juste après avoir écrasé le rival, son public (les mains aux oreilles et le doigt sur les lèvres) et, apparemment, à la cravate. Blessé au genou droit, après seulement onze minutes de jeu, Philadelphie tremblait. La NBA, en général, à trembler. Personne n’aime passer à côté d’un tel joueur. 36 points et 8 rebonds qui, évidemment, allaient être manqués et qui étaient nécessaires pour éviter cette défaite qu’il avait jusqu’à aujourd’hui. Et, pendant de nombreux instants, il a semblé que l’histoire pouvait se répéter. Il semblait que, encore une fois, la journée allait être manquée. Jusqu’à quelques minutes avant la pause, contrôle sur le tableau d’affichage des Wizards, qui ont réussi à prendre un avantage d’environ cinq points. De façon magistrale aussi. Avec son rythme rapide et sa frappe d’un tir à moyenne distance qui est raté. Pas de formalités, mais rien à penser de la défaite. Le pull au début du deuxième quart-temps est devenu insurmontable et, au fur et à mesure que les minutes passaient et que l’avantage augmentait, la tête est revenue à Embiid. Les Allen Iversons, Dikembe Mutombo… Ces merveilleux 2000. Cela rappelait 2001. Les dernières Finales, des sensations tant attendues qui semblent proches. Assez pour qu’Embiid puisse les rattraper.