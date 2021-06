Les Sixers s’effondrent contre les Hawks vivront dans l’infamie

in

Si vous avez désactivé le match 5 entre les Hawks et les Sixers à la mi-temps, je comprends. Zut, même les Sixers se vantaient de leur avance de 22 points.

Je n’arrive pas à croire que nous sommes en 2021 et nous devons encore rappeler aux équipes de célébrer tôt, mais encore une fois pour ceux qui sont à l’arrière : VOUS NE CÉLÉBREZ JAMAIS TT !

Lorsque vous commencez à penser à l’heure du coucher avec deux quarts restants, de mauvaises choses se produisent – ​​et l’effondrement de mercredi soir a été une panne incroyablement belle au quatrième trimestre. Un avec lequel les Hawks se sont beaucoup amusés quand tout était fini.

Les Sixers menaient 85-63 avec 14 minutes à jouer. C’est à ce moment-là que Trae Young, Lou Williams et le reste des Hawks ont entamé un retour qui défie toute logique.

Les Hawks gagneraient, 109-106, pour prendre une avance de 3-2 dans la série alors que les équipes étaient de retour à Atlanta pour le sixième match. Les Hawks sont maintenant à une victoire de la finale de la conférence.

Il suffit de voir à quel point le changement dans ce jeu a été spectaculaire du point de vue de la probabilité de victoire.

Ce n’était pas seulement un retour en deuxième mi-temps, pas vraiment – ​​c’était une explosion de six minutes. L’effondrement de Philadelphie est l’une des performances les plus embarrassantes de l’histoire moderne de la NBA, et cela pourrait encore le sous-estimer.

Avec 6:25 restants au compteur, les Sixers étaient en hausse de 14 points. Avec 3:00 à jouer, ils étaient en hausse de 6. De 4:23 à l’horloge à 0,01 lorsque Seth Curry a fait un saut, Philadelphie a marqué deux points. Au cours de cette même période de 4:23, Trae Young a marqué neuf points. Au cours des cinq dernières minutes du match, les Sixers sont allés 1-7 sur le terrain. Ben Simmons et Joel Embiid avaient une fiche de 0-4 aux lancers francs dans les quatre dernières minutes.

Ce fut un effondrement complet, écrasant et glorieux dans lequel Atlanta semble simplement être habituée à être impliquée, mais pas dans le basket-ball, et à l’autre extrémité du spectre.

Encore plus hilarant, le match de mercredi soir contre les Sixers et le tristement célèbre effondrement du Super Bowl avaient l’équipe de tête avec 99,7% de chances de gagner. Les Hawks ont maintenant volé le match 5 à l’extérieur, avec une chance de le clôturer à domicile – et statistiquement, le vainqueur du match 5 dans une série à égalité gagne 82 % du temps.

Le sport est si beau.