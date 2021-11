Les Sixers s’imposent à Detroit au rythme imposé par Seth Curry et sont leaders de l’Est

76ers de Philadelphie, sans faire trop de bruit, a été placé leader de la Conférence Est après avoir remporté son septième match de la saison à Pistons de Détroit 109-98 (ils ont accumulé deux défaites jusqu’à présent. Hier, Seth Curry était le meilleur avec 23 points et quatre triplés. Tyrese Maxey a contribué 20 points et Joel Embiid 19 points et 9 rebonds. Bien qu’il n’ait pas Ben Simmons, Doc Rivers » Les hommes sont encore une équipe très sérieuse qui gagnera de nombreux matchs en saison régulière. Chez les Pistons, Jerami Grant a été le meilleur avec 27 points. Le n°1 au repêchage continue de faiblir : 18 points avec des pourcentages horribles : 4 de 17. De plus, il a eu 10 rebonds et 4 passes décisives, beaucoup de travail à venir.

– FIL DU SCORE FINAL – Les @sixers remportent leur cinquième victoire consécutive derrière les 23 PTS et 4 3PM de Seth Curry – Tyrese Maxey : 20 PTS, 4 REB, 5 AST

Joel Embiid: 19 PTS, 9 REB

Bourse Jerami : 27 PTS, 6 REB, 4 AST

Cade Cunningham: 18 PTS, 10 REB, 4 AST pic.twitter.com/uFfYUurtRC – NBA (@NBA) 5 novembre 2021