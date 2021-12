Les Sixers sont très petits

Les Pacers auront peu d’occasions aussi bonnes que celle-ci de gagner à Milwaukee. Le champion n’avait pas les deux principaux des trois grands, Khris Middleton (blessure au genou, heureusement légère) et Giannis Antetokounmpo, qui est dans les protocoles sans nouvelles de son retour. Et le match était 87-87 après trois quarts et 91-92 à 9:41 à gauche. Les Pacers, sans Rick Carlisle (également dans les protocoles) mais avec tout leur quintette, ont eu une excellente occasion… et ils ont concédé une séquence de 21-0 à partir de ce moment. De ce 91-92, il est passé à 112-92 en l’absence de 3:16. Jordan Nwora et Pat Connaughton ont marqué 8 points par tête dans cette séquence finale et ont terminé avec 15 et 20, respectivement.

Et c’est que Middleton et Giannis n’étaient pas là mais Jrue Holiday. Le meneur de jeu a pris en charge les opérations (26 points, 14 passes décisives) et a dirigé une équipe dans laquelle Portis, Hood… fierté de champion et physique se sont également ajoutés pour résister face à un rival comme presque toujours gris, qui n’est ni l’autre l’autre. ou l’autre et qu’il attend des nouvelles, et peut-être un tremblement de terre, d’ici février, sur le marché d’hiver. Domantas Sabonis a terminé avec 16 points, 14 rebonds et 5 passes décisives, Myles Turner avec 13 points et 5 rebonds, Brogdon avec 12 points et 5 passes décisives et LeVert a ajouté 14 points rapidement pour terminer 16. 19-11 pour les Bucks, malgré tous leurs problèmes, et 12-18 pour les Pacers, une équipe sans lumière.

SIXERS 96-HEAT 101

De mauvais sentiments pour les Sixers, qui ne ressemblent toujours pas à une équipe volante en attendant des nouvelles sur l’affaire Ben Simmons. Une bonne équipe, évidemment, mais pas celle qui semble pouvoir défier les Bucks and Nets en playoffs Est, en particulier les hommes de Doc Rivers ont perdu une belle occasion de se donner du plaisir. Au contraire, ils ont chuté (96-101) contre le Heat dans la surface et restent à 15-14 par 17-12 des Florida.

Ce fut une soirée très frustrante, surtout pour Joel Embiid (17 points, 14 rebonds, 5 passes), qui a raté le triple qui pouvait forcer la prolongation, avant les deux derniers lancers francs de Kyle Lowry. Embiid n’a pas porté le poids des autres fois, et son équipe était très en remorque contre un adversaire sans Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro. Et pis : il a laissé échapper la victoire après être revenu de 23 points (de 53-76 à 96-96) dans le dernier quart et demi. Les désavantages avaient déjà atteint 19 points en première mi-temps, et pourtant les Sixers avaient des options. Ils ont d’abord été tenus par Tobias Harris, puis, avec tout perdu, sont venus l’attaque de Maxey (15 points en seconde période, 27 au total) et la défense de Danny Green. La réaction est venue d’un match nul et d’un vol de Green annulé pour une faute de Harris. C’est là que Gabe Vincent est apparu : rebond d’attaque et son septième triplé de la nuit pour 96-99. Le gardien a terminé avec 26 points et un 7/12 sur la ligne des trois pour un Heat qui était de tout coeur, emmené par les points de Vincent et Robinson (21 ans) et le travail de Lowry, Tucker, Dedmon… Plus d’esprit, plus de cohésion que les Sixers.

MAGIQUE 99-HAWKS 111

A Orlando, une victoire placide pour les Hawks, dont ils avaient besoin après deux défaites et une saison où ils connaissent des difficultés dans les derniers quarts. Pas le cas contre le docile Magic : 99-111 et 14-14 pour la Géorgie. Les Magic sont 5-24 avec une seule victoire de plus que les Pistons. Un désastre, une autre année perdue.

Trae Young a terminé avec 28 points et 4 passes décisives, et a fait peur avec une blessure au cou après un coup de Cole Anthony (refusé : 3/14 au tir, 7 points). Trae est allé aux vestiaires au troisième quart, mais est revenu et le match s’est terminé. John Collins avait 21 points et 10 rebonds pour un Hawks de loin supérieur, dont les problèmes seront mesurés par rapport à d’autres adversaires, pas contre ces Magic dans lesquels Ross a marqué 18 points et Mo Wagner, 19.