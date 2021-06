Les Sixers surmontent l’absence d’Embiid et atteignent les demi-finales

03/06/2021 à 6h29 CEST

L’absence du centre camerounais Joel Embiid n’a pas empêché le Les Sixers de Philadelphie ont battu les Wizards de Washington 129-112 ce mercredi dans le cinquième match des sept meilleurs au premier tour des « playoffs » de la Conférence Est, ils ont déjà gagné 4-1. Les Sixers, qui ont terminé la ligue avec le meilleur bilan de la Conférence Est, sont revenus en demi-finale un an après avoir été éliminés au premier tour lorsqu’ils ont été balayés 4-0 par les Boston Celtics dans la bulle d’Orlando.

Le rival des Sixers en demi-finale sera le Atlanta Hawks, qui ce mercredi lors du cinquième match de leur match nul contre les Knicks de New York, ils ont remporté 89-103 sur la route et ont également remporté la série des sept meilleurs 4-1. Un duel pour lequel ils espèrent aussi avoir Embiid, leur franchise player, qui était aux échauffements d’avant-match. Il a lancé des coups de saut autour du périmètre, des coups de pied, même quelques lancers francs, le tout sans genouillère visible sous ses leggings blancs, et a fait un spectacle qui a prouvé que son absence pourrait ne pas durer au-delà du match contre les Wizards.

Sin Embiid, blessé au quatrième match alors qu’il souffrait d’une déchirure au ménisque au genou droit, le gardien de tir Seth au curry a émergé avec sa meilleure inspiration de score et a mené l’attaque équilibrée des Sixers en obtenant 30 points après avoir marqué 10 des 17 tirs du terrain, dont 3 des 6 tentatives à 3 points et 7-7 de la ligne du personnel. Curry a établi son meilleur record professionnel en séries éliminatoires en dépassant ses 22 précédents et en devenant le facteur de surprise gagnant. L’avant-toit Tobias Harris a atteint 28 points en tant que deuxième meilleur buteur, en plus d’avoir capturé neuf rebonds, distribué six passes décisives, récupéré trois ballons et mis un bloc dans un autre effort individuel décisif. Comme l’était aussi le triple-double contribué par le meneur australien Ben Simmons il a réalisé avec 19 points, 10 rebonds, 11 passes décisives et a réussi deux blocs. Mais en plus, les réserves des Sixers n’ont pas voulu être laissées de côté dans la victoire et ont contribué 39 points, menés par le grand travail effectué par le vétéran centre All-Star Dwight Howard qui s’est approché du double-double après avoir marqué 12 points, huit rebonds et trois blocs. Le meneur recrue Tyrese Maxey a répondu avec 13 autres points, six rebonds, deux passes décisives et une récupération de balle.

Les Wizards, dans leur lignée de s’appuyer sur le jeu du gardien Bradley Beal et du meneur Russell Westbrook, n’ont pu que tenir le rythme jusqu’à la pause, alors tout était l’apanage des Sixers qui chercheront leur premier titre NBA depuis 1983 quand dans le équipe étaient les légendaires Moses Malone et Julius Erving.

Avec la meilleure entrée publique autorisée cette saison au Wells Fargo Center (il y avait 15 523 personnes), les Sixers ont pris un départ lent et ont connu leur moment charnière en fin de première mi-temps lorsque Simmons a aidé Harris pour un 3 points qui leur a donné la première avance de la soirée. Simmons, défendu inconditionnellement par l’entraîneur des Sixers Doc Rivers, après une série de lancers francs manqués dans le match 4, a tenu bon depuis la ligne lorsque les Wizards ont tenté à nouveau de lui faire une faute. Il a également fait ce qu’il fait de mieux, créer des jeux et rendre ses attaques de jante soyeuses. Il a même touché 5 sur 8 depuis la ligne des lancers francs. Simmons, qui a raté 15 des 20 lancers francs au cours des quatre premiers matchs, a commis la troisième faute de Westbrook en troisième période. Westbrook s’est plaint aux arbitres toute la nuit et a commis quatre fautes dans les trois quarts.

Béal fini comme le chef des sorciers en obtenant 32 points, y compris les 10 qu’il a réalisés depuis la ligne du personnel (10-10), il a capté sept rebonds et distribué cinq passes décisives, qui n’ont pas suffi à éviter la défaite. Le double-double non plus Westbrook avec 24 points, 10 passes et huit rebonds, car le reste de l’équipe n’a pas réagi de la même manière à l’inspiration des Sixers et à leur grande domination défensive dans la peinture. Le gardien brésilien Raúl Neto est revenu au début avec les Wizards et a réalisé un bon travail en contribuant huit points au cours des 30 minutes où il était sur le court Wells Fargo Center. Neto a marqué 3 des 6 paniers, dont 2 des 3 triples, donné trois passes décisives et récupéré un ballon.

Mais la nuit et la célébration étaient pour les fans des Sixers, scandant “We want Brooklyn!” en ce qui concerne la fin du match, en supposant qu’ils vont dépasser les Hawks et que les Brooklyn Nets éliminent les Milwaukee Bucks dans l’autre demi-finale de la Conférence de l’Est à partir de ce week-end.