Les Sixers tombent à Portland et meilleur Lillard de la saison

Neuvième victoire en 17 matchs pour Portland Trail Blazers dans la saison régulière NBA en cours. La franchise Oregon a battu 76ers de Philadelphie, qui est toujours sans Joel Embiid pour les protocoles COVID-19, pour un résultat de 111-118, et grâce à la performance exceptionnelle de sa star : Damien Lillard.

Le gardien de Portland n’a en aucun cas connu son meilleur début de saison. En fait, ce fut probablement le pire de sa carrière. Pourtant, ce matin, il a réalisé sa première performance de 2021/22 de plus de 30 points.

Lillard, en 37 minutes sur le terrain, a atteint 39 points en 10-21 aux tirs du terrain (47,6% TC) et 5-13 en triples (38,5% T3). Oui c’est vrai que son score depuis la ligne du staff (14-14 TL, 100%) a rattrapé la performance, mais chaque point compte en NBA. De plus, il a distribué sept passes décisives.

Chez les Sixers, on note malgré tout une fois de plus le brillant niveau du ‘second’, Tyrese Maxey. Le meneur de jeu devient notamment le leader de la franchise de Pennsylvanie. Ce matin, 28 points (les mêmes que Tobias Harris) et neuf passes décisives en 35 minutes de jeu.

Au meilleur moment possible

La résurrection de Damian Lillard ne pouvait pas mieux tomber pour les Portland Trail Blazers qui ont cumulé trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs. À l’heure actuelle, ils sont 7e de la Conférence Ouest avec une fiche de 9-8.

