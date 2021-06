Les Sixers vont 2-1 en série après avoir retrouvé l’avantage du terrain

12 juin 2021 à 6h36 CEST

Tout est revenu à la normale en demi-finale de la Conférence Est avec la victoire que les Sixers de Philadelphie ont obtenu ce vendredi à domicile par 111-127 contre les Hawks d’Atlanta lors du troisième match de la série qu’ils jouent au meilleur des sept et dominent désormais 2- 1. Le match 4 sera rejoué à Atlanta lundi soir prochain.

Après la défaite surprise subie lors du premier match disputé à Philadelphie, les Sixers se sont redressés et ont remporté leur deuxième victoire consécutive après avoir à nouveau bénéficié du soutien du centre camerounais. Joël embiid qui a flirté avec un triple-double après avoir marqué 27 points, saisissant neuf rebonds et délivrant huit passes décisives. Embiid, jouant avec une déchirure du cartilage au genou droit, a également joué un rôle de premier plan lorsqu’il a fallu mettre trois bouchons et être le chef d’équipe dans cette facette du jeu.

L’avant-toit Tobias Harris également maintenu sa cohérence en contribuant 22 points, huit rebonds et cinq passes décisives, tandis que le meneur australien Ben Simmons a atteint 18 points, en plus de donner sept passes de touché. Harris a frappé l’arrière de sa tête avec une caméra tout en tombant à la ligne de base avec 9:16 restants au quatrième quart. Il est parti après avoir été contrôlé par les entraîneurs et est revenu au match.

L’éclat dans le jeu individuel et collectif des Sixers a eu un excellente contribution du banc Avec 48 points, il leur a permis de garder le contrôle du rythme du jeu et du tableau d’affichage qui leur a permis de mettre fin à la séquence de 13 victoires consécutives que les Hawks avaient dans leur domaine. La dernière défaite des Hawks sur leur terrain State Farm Arena, qui a enregistré ce soir une participation officielle de 16 888 fansC’était le 15 avril contre les Milwaukee Bucks. La séquence de 13 victoires consécutives à domicile a été la plus longue séquence active de la NBA.

L’attaquant turc Furkan Korkmaz avec 14 points, dont trois à 3 points sur six tentatives, était le sixième joueur des Sixers, tandis que le centre vétéran Dwight Howard a terminé avec 12 points (4-5, 0-1, 4-5) et six rebonds qui ont été décisifs.

Les Sixers, qui ont terminé la saison régulière avec le meilleur bilan de la Conférence Est, avaient jusqu’à 22 points d’avance et pas moins de 10 points tout au long de la seconde mi-temps, ne donnant jamais aux Hawks la possibilité d’entrer dans le match et de tenter la victoire. La dernière avance des Hawks au tableau d’affichage était avec la série de 11-10.

La base Trae Young a mené Atlanta avec 28 points et huit passes décisives. et a mené l’attaque des Hawks, mais n’a jamais pu être un facteur gagnant comme lors du premier match. Ni l’attaquant de puissance John Collins, qui a terminé avec 23 points et sept rebonds, tandis que le gardien serbe Bogdan Bogdanovic a atteint 19 points en tant que troisième meilleur buteur des Hawks. Le centre suisse Clint Capela n’a rien fait non plus face à la supériorité des hommes de grande taille des Sixers et, bien qu’il ait capté 16 rebonds, il a à peine pu marquer huit points et n’a pas empêché Embiid et Howard de finir par être des facteurs gagnants.

Après avoir mené 60-65 au début de la troisième période, Philadelphie a pris le dessus avec une séquence de 11-0. Les 76ers ont dominé les Hawks 34-19 en troisième période. Simmons avait deux paniers pendant la séquence de coups sûrs. Atlanta n’a pas pu reprendre son élan lorsque les Sixers ont porté leur avance à 20 points, 93-73, en fin de période.

Embiid, qui a affronté des équipes doubles constantes de la défense d’Atlanta, a effectué 12 des 16 lancers francs et a de nouveau fait peur au troisième quart lorsqu’il a boité avec une expression de douleur après avoir attrapé un rebond. Le centre vedette camerounais a semblé piétiner le pied de Capela, mais est resté dans le match.

L’entraîneur des Hawks, Nate McMillan, a appelé à un bon départ qui a échappé à son équipe lors de la défaite du match 2. Au lieu de cela, Philadelphie serait l’équipe qui s’appuierait sur une source de notation qui ferait la différence dans le score et la progression de la rencontre. Korkmaz, qui a marqué un total de sept points lors des deux premiers matchs de la série, a marqué 11 points en première période tout en marquant deux 3 points, en ajoutant 3 autres en quatrième période.

Les Sixers ont porté leur avance à 11 points en deuxième période avant de se contenter d’une avance de 56-61 à la mi-temps.

L’avant-garde Danny Green a subi une tension au mollet droit moins de quatre minutes de jeu et n’est pas revenu pour ce qui devait être Matisse Thybulle, son remplaçant, et a terminé avec sept points et deux récupérations de balle.

L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a réitéré son bonheur à son arrivée à Atlanta, où il se sent « bien », étant donné que c’est la ville et l’équipe des Hawks (1983-1991) avec qui il a commencé sa carrière professionnelle et a toujours en lui le meilleur. record d’équipe de tous les temps avec 3 866 passes décisives.