Les SKIMS révolutionnaires de Kim Kardashian ont fait d’elle l’icône de la mode du PCA

nous avons été témoins Kim Kardashian passer par de nombreuses évolutions de style pour devenir la pionnière emblématique qu’elle est aujourd’hui. Des vêtements qu’elle porte aux styles SKIMS qu’elle crée, Kim a plus que mérité son dernier honneur en tant qu’icône de la mode des People’s Choice Awards 2021. Grâce à SKIMS, Kim a aidé à créer une nouvelle génération de style avec des styles incluant la taille, des tissus innovants et des solutions de mode pour chaque acheteur.

Elle reconnaît qu’il n’y a pas qu’une seule nuance de « nude », créant des combinaisons, des soutiens-gorge et des sous-vêtements pour compléter un large éventail de tons de peau. Ses styles pour femmes, toutes tailles comprises, vont de la taille XXS à la taille 5X. La marque propose des looks maman et mini assortis avec des options pour les enfants. Et maintenant, il existe des articles unisexes que tout le monde peut porter.

L’innovation continue et nous pouvons maintenant « suivre » le style de Kim dans notre vie de tous les jours. Il y a tellement de choses à aimer à propos de SKIMS et nous avons inclus certains de nos styles préférés ci-dessous.