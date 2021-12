Les skins du père Noël de Battlefield 2042 sont coupés, pour l’instant

Les skins de spécialiste du Père Noël de Battlefield 2042 divulgués ne seront pas disponibles, selon l’annonce de DICE sur le compte Twitter officiel de Battlefield 2042. « Le développement pour Live Service nous oblige à travailler des mois à l’avance et nous permet d’avoir des options lorsque nous atteignons des moments clés de notre première année », a déclaré DICE, expliquant que les skins ont été développés en tant qu’options – une option qu’il ne prend pas.

« Aujourd’hui, nous avons d’autres priorités, et bien que nous ayons les skins, nous n’avons actuellement pas l’intention de tous les utiliser pendant les vacances », a conclu le studio.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : examen vidéo de Battlefield 2042

DICE a également mentionné qu’il créera « des produits cosmétiques uniques à usage unique dans les modes spéciaux du portail Battlefield », afin que les joueurs puissent rencontrer des produits cosmétiques verrouillés par mode à l’avenir.

Le développement pour Live Service nous oblige à travailler des mois à l’avance et nous permet d’avoir des options lorsque nous atteignons les moments clés de notre première année

Aujourd’hui, nous avons d’autres priorités, et donc bien que nous ayons les skins, nous n’avons actuellement pas l’intention de les utiliser tous pendant les vacances. – Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 2 décembre 2021

Nous créons également des produits cosmétiques uniques à usage unique dans les modes spéciaux du portail #Battlefield afin d’améliorer encore la fantaisie lors d’événements spéciaux.

Tout au long de notre service en direct, vous pouvez parfois rencontrer ces cosmétiques verrouillés en mode, qui n’ont pas d’impact sur le reste du jeu. – Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 2 décembre 2021

Cependant, alors que les joueurs ne peuvent pas obtenir les skins controversés et répandre la joie des Fêtes en tant que père Noël meurtrier, DICE a promis des opportunités d’obtenir d’autres skins. À partir de la semaine du 6 décembre, les joueurs peuvent atteindre des objectifs pour gagner de nouveaux skins et de nouveaux objets. Chaque semaine, il y aura un nouveau skin à débloquer jusqu’à la saison 1.

Séparément, nous commencerons nos missions hebdomadaires la semaine prochaine où vous serez mis au défi d’atteindre des objectifs et serez récompensé par de nouveaux skins

Une fois gagnés, vous gagnerez de nouveaux objets pour votre collection et nous aurons de nouveaux skins à débloquer chaque semaine sur la route de la saison 1 pic.twitter.com/TXNJcAhJWC – Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 2 décembre 2021

Le lancement de Battlefield 2042 a été tumultueux et incluait un bug révolutionnaire qui empêchait certains joueurs de jouer au jeu. DICE a publié un troisième correctif majeur pour Battlefield 2042 le 2 décembre qui a corrigé plus de 150 bugs et visait à rectifier la physique des collisions bancales, les problèmes de génération, etc. Selon la feuille de route Battlefield 2042 de DICE, une autre mise à jour plus petite devrait également être disponible juste avant les vacances.

Dans les nouvelles connexes, Electronic Arts a également des projets majeurs pour la franchise Battlefield. Il y a eu des restructurations importantes chez DICE et un plan pour un univers Battlefield élargi.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.