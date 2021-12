Les skins Fortnite Cobra Kai arrivent pour balayer la jambe

Fortnite est sur le point de mélanger du karaté avec son jeu de tir alors que de nouveaux équipements inspirés de Cobra Kai ont été révélés pour célébrer la sortie de la saison 4 de l’émission à succès Netflix.

Dix nouveaux skins – cinq hommes et cinq femmes – permettront aux joueurs de s’habiller comme l’une des trois écoles principales de Cobra Kai : Eagle Fang, Miyagi-Do et le titulaire Cobra Kai lui-même. Les skins peuvent être achetés séparément ou en deux packs, Karaté KO et Dojo Showdown.

Un pack Cobra Kai Gear séparé sera également disponible, ajoutant plusieurs éléments supplémentaires au kit Cobra Kai. Le pack comprend deux accessoires de dos – les enseignements de Miyagi et la pièce de monnaie Cobra – ainsi que le logo Dojo et les pioches de la malédiction du cobra et un emote de la célèbre technique de Karaté Kid, le Crane Kick.

Netflix dit que Fortnite est son plus grand concurrent, mais il aime toujours collaborer avec Epic.

Cobra Kai est la dernière franchise à avoir planté la bataille royale de Fortnite, et la première pour Netflix depuis Arcane: A League of Legends Story’s Jinx est apparu sur l’île début novembre. Les autres franchises à faire ses débuts depuis le début du chapitre 3 incluent Gears of War, The Matrix et Spider-Man.

Si Cobra Kai veut vous remettre dans la bataille royale après une interruption, assurez-vous de vous entraîner sur certains des mécanismes les plus récents de Fortnite, notamment le glissement, l’utilisation de tentes pour stocker des objets pour les matchs futurs et la couronne de victoire gagnée après une victoire royale.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.