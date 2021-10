Les skins Resident Evil de Fortnite amènent Chris Redfield et Jill Valentine à Battle Royale

Les skins Fortnite Resident Evil sont arrivés dans la boutique d’objets aujourd’hui, apportant une nouvelle collaboration au candidat battle royale et métaverse. Deux personnages de la série bien-aimée de Capcom, Jill Valentine et Chris Redfield, peuvent être trouvés dans la boutique d’objets et achetés séparément ou ensemble. Voici tout ce que vous devez savoir sur les skins Fortnite Resident Evil.

Collaboration Fortnite et Resident Evil

Chris et Jill viennent à la boutique d’objets avec une suite complète d’accessoires cosmétiques que tout fan de Resident Evil trouvera immédiatement familier. Dans le cadre du nouveau Ensemble d’équipe STARS, chaque skin de personnage comprend deux styles au total inspirés de différents moments de leurs histoires respectives.

Pour compléter le look, vous pouvez également récupérer du bling inspiré des coffres-forts et des objets de guérison de Resident Evil, et trouver quelques nouvelles pioches basées sur des armes de mêlée de la série séminale d’horreur de survie. Voici tout ce qui est proposé dans l’ensemble cosmétique complet de Fortnite Resident Evil :

Peau de Chris Redfield avec le style alternatif de Hound Wolf Squad Peau de Jill Valentine avec le style alternatif de Raccoon CityBling de dos d’herbe verte avec des styles alternatifs d’herbe rouge et d’herbe bleueSauvegarder les frappes arrière blingPioche HotdoggerPioche Stun RodVous voulez des STARS, je vous donnerai des STARS !

Si vous êtes un adepte de Resident Evil, vous pouvez acheter tous ces produits cosmétiques dans un pack à un prix réduit qui comprend également l’écran de chargement exclusif Survival et une emote exclusive, le Brolly Stroll inspiré du méchant de la série, le Société parapluie.

Jill et Chris rejoignent la série Gaming Legends à Fortnite qui comprend également des héros de jeux comme Halo, Tomb Raider, Horizon et God of War – cela inclut même Rocket League sous la forme de Battle-Car back bling. Quelle légende du jeu voulez-vous voir dans Fortnite ensuite ?

