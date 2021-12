Les skins Tom Holland et Zendaya Spider-Man sont dans Fortnite

Hype for Spider-Man: No Way Home atteint des niveaux stupéfiants, et Epic Games amène deux personnages du film dans Fortnite.

Le jeudi 16 décembre à 16 h 00 HAP / 19 h 00 HAE, des skins pour Spider-Man lui-même et MJ seront disponibles à l’achat via la boutique d’objets en jeu.

Les skins sont, bien sûr, des versions des personnages de Spider-Man: No Way Home et, par extension, des acteurs qui les incarnent – ​​Zendaya et Tom Holland. Ce dernier est récemment apparu sur l’affiche du film Uncharted.

Les costumes de Spider-Man: No Way Home font partie du Winterfest 2021 de Fortnite, dont vous pouvez regarder une bande-annonce ci-dessous.

Il existe également plusieurs variantes pour la tenue de Spider-Man, dont une version non masquée avec le visage de Peter Parker et un costume noir et or qui peut également aller sans masque. Malheureusement, Willem Dafoe est introuvable ici – une tragédie puissante.

Le chapitre 2 de Fortnite n’a commencé que récemment, donc si vous n’êtes pas sûr de certaines des nouveautés du jeu, nous avons plusieurs guides détaillant tout cela. Tout d’abord une ventilation des couronnes de victoire, ainsi que des instructions sur la façon de glisser.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.