Photo de Justin Casterline/.

Bill et Cousin Sal réagissent à un dimanche chargé de la NFL avant d’être rejoints par Ryen Russillo pour discuter de la finale de la saison 3 de « Succession »

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par le cousin Sal pour discuter de la victoire en prolongation des 49ers contre les Bengals, de la victoire en prolongation des Buccaneers contre les Bills, Browns-Ravens, Cowboys-Washington, Bears-Packers, et plus (1:27) . Ensuite, ils devinent les lignes de la semaine 15 de la NFL (35:13), avant une autre édition de Parent Corner (59:35). Enfin, Bill et Sal sont rejoints par Ryen Russillo pour discuter de la finale de la saison 3 de Succession de HBO [SPOILERS] (1:08:27).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Cousin Sal et Ryen Russillo

Producteur : Kyle Crichton

