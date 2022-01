Les smartphones BlackBerry classiques sont officiellement morts

À compter du 4 janvier 2022, tous les smartphones BlackBerry classiques exécutant des versions de BlackBerry OS ne fonctionneront plus pour les appels, les messages texte, les données et les fonctionnalités d’urgence, les rendant essentiellement inutilisables.



BlackBerry a annoncé la nouvelle en septembre 2020 dans le cadre d’un changement d’entreprise plus large visant à se concentrer sur la sécurité et les solutions d’entreprise. « En tant qu’autre étape importante dans le parcours de BlackBerry, nous prendrons des mesures pour mettre hors service les services hérités pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, avec une date de fin de vie ou de résiliation du 4 janvier, 2022″, a déclaré la société à l’époque.

BlackBerry était autrefois le summum de l’industrie des smartphones et, pendant de nombreuses années, a été considéré comme l’étalon-or de la technologie mobile. C’était, cependant, jusqu’à ce que l’iPhone soit annoncé en 2007, ce qui a bouleversé le marché des smartphones et ouvert une nouvelle ère d’appareils mobiles. Dix ans après le lancement de l’iPhone‌, la part de BlackBerry sur le marché des smartphones a touché le fond.

En 2016, BlackBerry a annoncé que son activité se concentrerait sur les services et les logiciels pour les grandes entreprises et les institutions au lieu de fabriquer du matériel. BlackBerry avait déjà tenté de réintégrer le marché des smartphones encombré et fragmenté, décidant à un moment donné de créer des smartphones fonctionnant avec Android plutôt que son propre système d’exploitation. Ces appareils, cependant, dans les années qui ont suivi, n’ont pas réussi à être adoptés par le grand public.

Pour les clients qui utilisent encore des smartphones BlackBerry classiques, la société fournit des informations sur l’impact de la mise hors service du 4 janvier sur vous et sur les mesures que vous pouvez prendre pour vous préparer.

