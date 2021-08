Les smartphones finiront-ils par être livrés sans rien d’autre dans la boîte ?

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Apple a fait la une des journaux en octobre 2020 lorsqu’il a décidé de supprimer les adaptateurs d’alimentation non seulement de la gamme iPhone 12, mais de tous les iPhones à l’avenir. Samsung s’est associé à des produits phares comme le S21, garantissant que la décision aura un large impact. Se pourrait-il que ces politiques deviennent rapidement une norme de l’industrie, obligeant chaque nouveau propriétaire de smartphone à acheter des accessoires de base en plus d’un matériel de plus en plus cher ?

Tout d’abord, revenons un peu en arrière et parlons des motivations. Lors de la révélation de l’iPhone 12, Apple a fait une grosse affaire sur la réduction de l’impact environnemental, ce qui est indéniable. L’électronique de toute nature nécessite des minéraux et des plastiques, ce qui prive la Terre de ressources finies, sans parler de la pollution générée par la chaîne d’approvisionnement. Moins d’accessoires permet moins d’emballages, ce qui permet d’économiser des ressources comme les arbres et rend l’expédition plus efficace sur le plan environnemental. Cela est compensé dans une certaine mesure par le matériel supplémentaire et les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour les accessoires tiers, mais tant que les gens n’accélèrent pas ces achats, la logique se vérifie.

La réalité est cependant qu’Apple et Samsung n’offrent pas d’adaptateurs gratuits (ou d’écouteurs d’ailleurs) aux acheteurs qui en ont besoin. Ils facturent le plein prix et ne réduisent même pas leurs téléphones pour compenser. Il est évident que les marges bénéficiaires sont une incitation majeure à abandonner les accessoires groupés, sinon le motif principal.

Où vont Apple et Samsung ?

La décision de supprimer les adaptateurs secteur signifie que la seule chose incluse avec les téléphones Apple et Samsung pour le moment est un câble de connexion. Dans le cas d’Apple, bien sûr, il s’agit d’un câble Lightning, limitant davantage l’utilité. Apple a résisté à la pression pour passer les iPhones à l’USB-C, ce qui est peut-être l’argument le plus fort contre sa position environnementale. Les ports propriétaires signifient que les clients doivent acheter des accessoires propriétaires distincts.

Dans quelques années, la spéculation est qu’Apple supprimera complètement les ports. Il a montré le « courage » d’abandonner la prise casque 3,5 mm avec l’iPhone 7 de 2016 et a depuis rendu la recharge sans fil standard, même si les temps de recharge sont en retard sur de nombreux appareils Android. Le port Lightning continue de remplir plusieurs fonctions – CarPlay, accessoires, charge plus rapide et synchronisation iTunes – mais il est facile d’imaginer un avenir dans lequel Apple prétend que le sans fil est tout ce dont tout le monde a besoin. Cela permettrait à l’entreprise de supprimer tous les accessoires fournis, de réduire les coûts des composants et de nettoyer l’espace de conception interne de l’iPhone.

Samsung imite Apple depuis plus d’une décennie, donc ce ne sera probablement pas loin si l’iPhone devient sans port. Cependant, il est peu probable qu’il saute avec les deux pieds. Une grande partie des revenus mobiles de Samsung provient de marchés où les gens sont enclins à des modèles économiques et ne peuvent pas nécessairement se permettre de faire le plein d’accessoires sans fil. Attendez-vous à ce que les téléphones haut de gamme des gammes Note et Galaxy S passent en premier.

Même Apple essaiera probablement une sorte d’approche par étapes, en gardant au moins un ancien iPhone équipé de Lightning pendant que les nouveaux modèles font le saut. Il pourrait théoriquement réserver la technologie sans port pour les téléphones Pro, mais il pourrait être plus facile d’encourager l’adoption si chaque nouveau modèle est intégré.

Qu’en est-il du reste du marché des smartphones ?

En raison de données démographiques soucieuses de leur budget, il sera difficile de vendre des masses sur des téléphones sans accessoires groupés, et encore moins avec des appareils sans port. Ce dernier peut nécessiter des technologies telles que la 5G et la charge Qi haute vitesse pour se sentir transparente – et celles-ci ne sont pas devenues universelles en Europe ou en Amérique du Nord, oubliez le reste du monde.

Les économies de coûts et l’influence d’Apple et de Samsung sont difficiles à résister, la tendance à long terme est donc à l’abandon des accessoires.

Même si Apple et Samsung ouvrent la voie, il faudra probablement des années avant que le reste de l’industrie ne suive, et une transition totale n’est pas garantie. Les offres groupées peuvent être un avantage concurrentiel, comme en témoigne le OnePlus Nord 2, qui va à l’encontre de la tendance à abandonner les adaptateurs secteur et autres accessoires en les expédiant non seulement avec un câble et un chargeur USB-C, mais un étui et un protecteur d’écran. En France, il est même livré avec des écouteurs filaires. Xiaomi n’inclut pas de chargeur en Chine, mais il en propose un sans frais supplémentaires et regroupe l’accessoire avec les versions mondiales du Mi 11.

Les économies de coûts et l’influence d’Apple et de Samsung sont difficiles à résister, la tendance à long terme est donc à l’abandon des accessoires. Il semble cependant prudent de dire qu’au moment où ils disparaîtront tous, cela n’aura plus autant d’importance. La réaction des consommateurs va ralentir le processus et, espérons-le, les technologies sans fil deviendront meilleures et plus omniprésentes au moment où le dernier câble sera retiré d’un boîtier de smartphone.