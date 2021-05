Les smartphones Google Pixel reçoivent la mise à jour de sécurité de mai 2021

Le mois de mai est à nos portes et comme sur des roulettes, Google a publié sa dernière mise à jour de sécurité pour ses smartphones Pixel. Comme d’habitude, la mise à jour répond à un certain nombre de vulerabilités de sécurité et ajoute des «améliorations fonctionnelles» aux appareils Pixel. Cependant, il ne semble pas y avoir beaucoup d’améliorations notables, mais vous pouvez toujours consulter le bulletin de sécurité si vous êtes curieux.

Cela dit, ces mises à jour sont toujours extrêmement importantes et peuvent protéger votre smartphone, comme indiqué dans notre explicatif du bulletin de sécurité Android. La mise à jour de sécurité du mois dernier a apporté plusieurs correctifs, mais incluait également une augmentation surprise du GPU pour le Google Pixel 5.

Certains des meilleurs téléphones Samsung ont déjà commencé à recevoir la mise à jour de mai, car Samsung aime battre Google à fond en mettant à jour certains de ses téléphones avant l’arrivée du mois suivant. Le Samsung Galaxy S21, par exemple, l’a reçu dans les derniers jours d’avril et a même reçu quelques améliorations de l’appareil photo.

Pour toute personne possédant le Google Pixel 3 et versions ultérieures, la mise à jour devrait être déployée, mais cela peut prendre un certain temps en fonction de l’opérateur et de la région. Google est généralement assez rapide pour les déployer, et nous pouvons vous guider sur la façon de mettre à jour votre logiciel Google Pixel.

