Les smartphones les plus chauds et les plus nottests de 2021 au lancement, tels que votés par vous

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Il y avait beaucoup de smartphones solides parmi lesquels choisir en 2021, comme Asus, Motorola, Samsung, Xiaomi et bien d’autres, tous livrant les marchandises dans différents segments de prix. En fait, nous dirions qu’il était difficile d’acheter un très mauvais téléphone cette année.

Mais que pensiez-vous de ces téléphones au moment de leur sortie ? Nous avons publié des sondages tout au long de l’année, demandant si un tout nouveau téléphone était « chaud » ou « non ». Maintenant que nous terminons l’année, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de récupérer ces résultats de sondage pour voir quels appareils étaient les plus chauds et lesquels ne l’étaient pas.

Juste pour clarifier, nous avons choisi de récupérer les résultats qui ont reçu 1 000 votes ou plus pour obtenir une image plus précise du sentiment des lecteurs. Cela signifie que certains téléphones notables comme les séries OnePlus Nord 2, Oppo Find X3, Vivo X70 Pro Plus et Asus Zenfone 8 ont raté la coupe car ils n’ont tout simplement pas attiré le nombre minimum d’électeurs.

En tout état de cause, notre graphique ci-dessous montre la proportion de votes « chauds » en vert versus les votes « non » en rouge.

Les téléphones les plus chauds et les plus froids de 2021

Les grands gagnants

L’appareil le plus chaud de 2021 selon les lecteurs a été une surprise majeure. Plus de 91% des lecteurs interrogés ont déclaré que le Sharp Aquos R6 était un appareil chaud, ce qui en fait le seul téléphone de cette liste à franchir le seuil de 90%. Le produit phare de Sharp offrait des fonctionnalités exceptionnelles telles qu’un capteur d’appareil photo gargantuesque de 20 MP d’un pouce (la seule caméra arrière du téléphone à part un capteur ToF), un panneau OLED de 240 Hz, une batterie de 5 000 mAh et un port de 3,5 mm. Le gros inconvénient est que ce téléphone (et la variante Leica Leitz Phone 1) n’est disponible qu’au Japon.

Notre finaliste était la série Google Pixel 6, car 86,3% des lecteurs interrogés à l’époque pensaient que les téléphones étaient chauds. Les deux téléphones reçoivent pour la première fois des chipsets Tensor internes, tout en recevant des mises à niveau notables de la batterie et un nouvel appareil photo principal pour la première fois depuis des années. Cela ne fait pas de mal que le Pixel 6 de base commence à seulement 600 $, volant le tonnerre d’appareils comme le OnePlus 9 et le Galaxy S21.

Le Xiaomi Mix 4 a pris la troisième place, avec 85,3% des personnes interrogées déclarant qu’il faisait chaud à l’époque. Il s’agit du premier téléphone de Xiaomi avec une caméra selfie sous l’écran et du premier téléphone Mix disponible dans le commerce depuis le Mi Mix 3 5G de 2019.

Les téléphones Samsung et OnePlus n’ont pas fait partie du top 10, selon nos sondages chauds ou non tout au long de l’année.

À la quatrième place se trouvait la série Redmi Note 10, car 83,5% des lecteurs interrogés pensaient que ces téléphones étaient chauds. Le modèle Pro de Redmi a apporté un appareil photo principal de 108 MP et un écran OLED de 120 Hz au segment de milieu de gamme. Le Redmi Note 10 standard n’était pas en reste non plus, offrant un panneau OLED 60 Hz dans le niveau budgétaire.

Le Sony Xperia Pro-I complète le top cinq. La sortie de Sony fin 2021 a un prix énorme, mais offrait un capteur de caméra d’un pouce, un enregistrement vidéo HDR 4K/120fps et un panneau OLED 4K/120Hz. De toute évidence, les lecteurs semblaient aimer les téléphones qui offraient de gigantesques capteurs de caméra.

Grands perdants

Robert Triggs / Autorité Android

Il n’y avait que quatre lignes téléphoniques qui ont reçu plus de votes « non » que de votes « à chaud » au moment du lancement. Et le grand perdant à cet égard a été la série iPhone 13 d’Apple, recevant 21,7% des votes « chauds » contre 88,3 % des répondants votant « non ». Nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris étant donné notre concentration sur Android et le fait que la plupart des lecteurs sont des utilisateurs d’Android.

Mais qu’en est-il des téléphones Android ? Il s’avère que les appareils Android les moins populaires à cet égard sont le OnePlus 9 (29,5% chaud) et le OnePlus 9 Pro (32,8% chaud). Les commentaires dans notre article sur les résultats d’origine indiquent que le support logiciel de l’entreprise est le problème, ainsi que l’augmentation des coûts au fil des ans.

OnePlus ne s’est pas non plus rendu service au OnePlus 9, supprimant le chargement sans fil de la variante indienne et n’apportant pas d’indice IP officiel au modèle déverrouillé. Pour ce que ça vaut, nous pensions que le OnePlus 9 Pro était le meilleur téléphone OnePlus depuis des années, contrastant fortement avec la réception initiale du lecteur.

Cela pourrait servir de preuve de la façon dont la réaction initiale à une version du téléphone ne correspond pas toujours aux réactions des mois plus tard. Mais cela pourrait également suggérer que les Galaxy S21 et S21 Plus ont entraîné le S21 Ultra vers le bas au moment de notre sondage initial. Les trois téléphones n’avaient pas la prise en charge microSD, mais le modèle de base n’avait pas de dos en verre tandis que les variantes de base et Plus plafonnaient à la résolution d’affichage FHD+.

Avez-vous été surpris par ce classement ? Pensez-vous que certains téléphones méritaient d’être beaucoup plus hauts ou plus bas ? Faites-nous savoir ci-dessous.

commentaires