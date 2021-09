Les smartphones modulaires sont toujours sur votre radar

Les smartphones modulaires sont incroyablement cool, mais la philosophie de conception n’a jamais vraiment fait son chemin. Bien sûr, des marques comme Fairphone, LG et Motorola ont lancé des produits sur le marché, et même Google à un moment donné a plongé un orteil prudent dans la piscine. Mais si une entreprise lançait un téléphone modulaire aujourd’hui, l’achèteriez-vous ?

C’est une question que nous avons posée à nos lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant connus !

Achèteriez-vous un smartphone modulaire ?

Résultats

Nous avons vu un peu moins de 1 900 votes exprimés sur ce sondage depuis sa mise en ligne le 6 septembre. Le décompte révèle que 69% des personnes interrogées achèteraient un smartphone modulaire s’il était disponible aujourd’hui. Cela équivaut à plus de deux lecteurs sur trois. Cependant, certains pensent toujours que la philosophie de conception ne résisterait pas aux téléphones traditionnels. Environ 31% des électeurs de ce sondage ne mordraient pas.

Alors qu’un téléphone entièrement modulaire permettrait théoriquement aux utilisateurs de mélanger et d’associer des composants spécifiques, il semble que certains lecteurs souhaitent contrôler certains composants. Les batteries ou modules amovibles qui permettent plus de stockage sont attrayants, dans la même veine que les séries G5 de LG et Moto Mods de Motorola. Les pièces modulaires donneraient également aux acheteurs plus de contrôle sur les remplacements ou les mises à niveau.

Cela dit, il n’est pas immédiatement clair comment la conception modulaire des téléphones pourrait améliorer l’expérience utilisateur quotidienne des offres de smartphones d’aujourd’hui. La prime probable pour les équipementiers et les consommateurs en vaudrait-elle la peine, surtout si les smartphones modernes sont de toute façon livrés avec la plupart des cloches et des sifflets ? Eh bien, parcourez certains des commentaires des lecteurs sur ce sondage ci-dessous.

Vos commentaires

Joe Black : Une batterie remplaçable serait géniale, à part ça, je m’en fiche sérieusement. Needa : Le Fairphone est l’idée parfaite. S’ils pouvaient le réduire, mettre à jour le processeur vers quelque chose de respectable, comprendre les énormes problèmes logiciels auxquels ils sont confrontés et le vendre aux États-Unis… Je l’achèterais sans hésiter. Evie : Non, je ne sais même pas comment la modularité améliorerait mon expérience. J’ai besoin d’un grand écran, d’un son correct et d’une quantité raisonnable de RAM et de mémoire. roaduardo : Rien de ce que j’ai vu ne me convainc que les téléphones modulaires fonctionneraient bien. Si quelqu’un peut le faire et n’a pas besoin d’un Kickstarter, comme former une véritable entreprise, j’y jetterai un coup d’œil et j’attendrai quelques générations. Craig Southwick : Je voudrais dire oui. La vraie réponse est un oui qualifié. Je n’ai rien vu qui me donne confiance que cela fonctionnera. L’essai de Motorola avait des possibilités, mais ils l’ont abandonné et tout le monde s’est brûlé. Alors j’ai répondu non parce que dans les 2-3 prochaines années, je n’y pense même pas. Fredrik Sedlem : Pas dans la forme actuelle avec les « pièces Lego ». Mais les choses deviennent modulaires si vous sortez des sentiers battus/téléphones. Stockage et traitement dans le cloud. Montres connectées, écouteurs intelligents, banques d’alimentation, etc. Jeff Namhie : Non. Mettez simplement tout ce que je veux dans un seul appareil intégré.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les téléphones modulaires ou les résultats de ce sondage, n’oubliez pas de laisser une ligne ci-dessous.