Les smartphones phares devraient utiliser des dos en verre

Robert Triggs / Autorité Android

Le verre est devenu un matériau de façade répandu sur les smartphones haut de gamme, mais le plastique reste une option plus durable. Alors que le verre a sans aucun doute une meilleure apparence et une meilleure sensation en main, le plastique est le meilleur choix pour les coupeurs de coûts et les gens maladroits. Mais quel matériau préférez-vous que les fabricants utilisent au dos des téléphones phares ? Nous avons demandé à nos lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Préférez-vous les dos en verre ou en plastique sur les téléphones phares ?

Résultats

Ce sondage est tombé à un peu moins de 1 100 votes depuis sa mise en ligne le 20 décembre. Selon le décompte, le matériau le plus populaire pour les dos de téléphone phares est le verre, avec 45,9% du soutien. Le plastique est resté à la traîne avec seulement 28,8 % des voix. Environ un quart des lecteurs ne semblaient pas se soucier du matériel utilisé.

L’inclinaison vers le verre est largement logique. Il est considéré comme un matériau plus haut de gamme, donc naturellement, les acheteurs de téléphones phares préféreraient en avoir pour leur argent. Le plastique est généralement associé à des appareils moins chers, mais nous voyons toujours des gens comme Samsung l’utiliser sur ses téléphones les plus chers avec l’étiquette « glasstic ».

Notamment, les résultats sont cohérents avec un sondage similaire que nous avons réalisé en juillet. Cependant, le métal a reçu la part du lion du résultat à cette occasion, dépassant le verre, le plastique et la céramique. Cela dit, nous n’avons pas limité la portée de ce sondage particulier aux seuls produits phares.

En termes de commentaires des lecteurs, il y a encore beaucoup de soutien pour le plastique malgré sa perte dans ce sondage.

Vos commentaires

Bruh : Si je paie un prix élevé, alors je ne méritais que les matériaux haut de gamme. busyman96 : Les gens veulent-ils vraiment du verre ? D’après mon expérience, cela rend le téléphone plus glissant. Konrad Uroda-Darlak : Encore pire, meh. Polycarbonate > métal > plastique bon marché > verre, c’est mon avis ofc. Shizuma : Super, revenons au pire matériau pour l’arrière des téléphones, car il « se sent plus haut de gamme », ce qui est une charge de BS puisque ce n’est que du verre, il n’y a rien de haut de gamme dans le verre, y compris ce qu’il ressent, et personne ne le ressent de toute façon, car ils le recouvrent d’un étui fabriqué à partir des plastiques au toucher le moins haut de gamme. Gumbopudding : J’utilise TOUJOURS un étui pour que le matériau soit moins cher, mieux c’est. vmxr : Le plastique rend le téléphone bon marché même si vous payez un prix plus élevé.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées, n’oubliez pas de les déposer ci-dessous.

