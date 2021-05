Les smartphones préférés des États-Unis sont un trio de modèles Samsung

Samsung a remporté la première place dans la satisfaction des smartphones américains avec une égalité entre le Galaxy Note 10 Plus, le Galaxy S10 Plus et le Galaxy S20 Plus.Samsung a également remporté la première place du fabricant, battant l’ancien détenteur du titre Apple.La liste entière était dominée par les téléphones Galaxy et iPhones.

Qui fabrique les téléphones les plus appréciés aux États-Unis? Non, ce n’est plus Apple. L’indice de satisfaction client américain a partagé son classement des fabricants de smartphones et Samsung a remporté la première place – avec une égalité à trois, rien de moins.

Les répondants ont attribué aux Galaxy Note 10 Plus, S10 Plus et S20 Plus le même score de 85 points, ce qui les a aidés à dominer un paysage de smartphones extrêmement compétitif. Samsung vient également de devancer Apple en tant que première marque globale. Alors que son score de 81 est resté le même, Apple a légèrement baissé (80) pour s’asseoir à la deuxième place aux côtés de Google et Motorola.

Voir également: Les meilleurs smartphones Android

C’était encore une bataille serrée. Le S20 et l’A20 normaux ont raté de peu la première place d’un et deux points respectivement, et la quatrième place était un match nul à cinq qui comprenait le Galaxy S10 de base et quatre iPhones, y compris l’iPhone 11 Pro Max.

ACSI n’a pas expliqué pourquoi Samsung a pris la première place parmi les fabricants et modèles de smartphones, bien que le calendrier de l’étude ait pu jouer un rôle. Les chercheurs ont interviewé des utilisateurs entre avril 2020 et mars 2021, gardant l’iPhone 12 hors de vue pendant plusieurs mois tout en donnant plus de poids aux téléphones Galaxy récents (la série S20 a fait ses débuts en mars 2020). Lancez-vous dans une pandémie qui a temporairement perturbé l’achat de téléphones et les résultats ne sont pas si surprenants.

Les résultats sont également un commentaire sur le manque de variété des préférences américaines en matière de smartphones. Tous les 24 meilleurs modèles de smartphones provenaient de Samsung ou d’Apple – Google et Motorola ont peut-être leurs fans, mais pas assez pour influencer la conscience publique. Cela pourrait prendre un certain temps avant qu’un parvenu ne perturbe le statu quo.