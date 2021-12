Les smartphones, une taxe sur les pauvres, argumente un universitaire, au milieu de poursuites judiciaires

Les smartphones ont été décrits comme « une nouvelle taxe sur les pauvres » par un universitaire, car plus d’un quart des Américains à faible revenu dépendent uniquement de leur téléphone pour accéder à Internet…

Cela s’avère généralement plus cher que le haut débit domestique, aggravé par les coûts cachés, fait valoir Julia Ticona, professeure adjointe à l’Université de Pennsylvanie dans un article sur Wired.

L’accès à Internet est bien sûr vital pour les travailleurs de concert, mais même ceux qui occupent un emploi fixe en ont effectivement besoin pour des tâches simples comme changer d’équipe et payer (ou même consulter) des factures.

La connectivité à Internet est de plus en plus requise pour gérer de nombreux types d’emplois différents dans certaines parties des marchés du travail à bas salaires, bien au-delà des applications de « gig économie » comme Uber et Postmates. En ignorant ces types cachés de connectivité, nous ne voyons pas leurs coûts croissants et les conséquences pour les personnes marginalisées. L’obligation de maintenir leur connectivité constitue une sorte de nouvelle taxe sur les bas salaires. Et les interventions bien intentionnées axées sur la réduction de la fracture numérique n’ont pas abordé les puissants intérêts à l’œuvre pour la maintenir ouverte […]

Alors que la connectivité est devenue de plus en plus obligatoire pour les travailleurs à bas salaire, les compagnies de téléphone qui s’adressent à ce segment de marché ont profité de l’inclusion prédatrice. Comme l’expliquent Louise Seamster et Raphaël Charron-Chénier, ces formes d’inclusion offrent un accès à des biens dont les groupes marginalisés étaient auparavant exclus, mais à des conditions qui finissent par saper les avantages de l’accès.

Les consommateurs qui ne pouvaient auparavant pas se permettre les coûts initiaux élevés d’achat d’un smartphone, ou dont les revenus imprévisibles rendaient les contrats annuels hors de portée, peuvent désormais accéder à un smartphone et à un forfait de données avec un crédit moins que parfait, mais sous conditions d’exploitation qui rendent la connectivité plus chère. Les consommateurs noirs sont particulièrement ciblés pour ces formes d’inclusion, car la discrimination systémique dans le travail, le logement et les services financiers a créé des lacunes dans les cotes de crédit qui font des locations prépayées et téléphoniques presque la seule option.