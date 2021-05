Les smartwatches Android deviennent sérieuses; est bon pour Apple Watch

Les smartwatches Android ont jusqu’à présent été également très performantes par rapport à l’Apple Watch, leader du marché, mais tout cela semble sur le point de changer. Google a annoncé de grands projets pour Wear OS 3 et il semble qu’il pourrait enfin transformer les appareils portables Android en quelque chose qui pourrait sérieusement rivaliser avec l’Apple Watch.

Les montres Android bénéficient d’une interface utilisateur considérablement améliorée, de meilleures applications et de fonctionnalités de santé et de remise en forme qui rivalisent avec celles mises au point par Apple …

Notre site sœur 9to5Google a couvert l’annonce.

À I / O 2021, Wear OS 3 a été dévoilé comme une refonte importante – sinon une renaissance – des projets de Google en matière de dispositifs portables. Il y a trois tentpoles à cet effort, et c’est la meilleure chance de l’entreprise depuis des années d’être compétitive sur ce marché. […] Visuellement, un nouveau système de navigation accélère les tâches. Par exemple, une double pression sur le bouton vous permet de basculer rapidement vers votre dernière application utilisée, tandis que les vignettes sont désormais ouvertes à tous les développeurs. Cependant, les applications sont au cœur de la «toute nouvelle expérience consommateur». Google Maps (avec des instructions détaillées) et l’Assistant “en cours de refonte et d’amélioration”. Google Play ajoutera de la même manière la prise en charge de 26 nouveaux pays, au-delà des 11. Dans un grand enfin, YouTube Music sera disponible plus tard cette année avec des téléchargements intelligents. Le stockage hors ligne pour la musique est absent depuis l’abandon de Play Musique. Enfin, Fitbit alimente également les fonctionnalités de remise en forme de Wear OS, telles que le suivi et les célébrations au poignet, Google reconnaissant à quel point «le suivi de la santé et de la forme physique est essentiel pour les appareils portables.

Toutes les montres intelligentes Android semblent conçues pour bénéficier des fonctionnalités de suivi de la santé actuellement proposées sur les appareils Fitbit.

L’un des nouveaux appareils portables sera la très attendue Samsung Galaxy Watch 4. Cela devrait inclure la surveillance de la glycémie, une fonctionnalité en haut de la liste de souhaits pour beaucoup, et qui devrait également arriver sur l’Apple Watch.

Je ne suggère pas que les utilisateurs d’Apple Watch se précipitent pour acheter une Samsung ou une autre smartwatch Android une fois qu’ils sont sur le marché. L’Apple Watch est toujours susceptible d’offrir une meilleure expérience globale pour ceux d’entre nous intégrés dans l’écosystème Apple, et – autant que j’aime les montres rondes esthétiquement – je pense toujours qu’un écran rectangulaire est beaucoup plus pratique en termes de densité d’informations.

Cependant, je pense que c’est une bonne nouvelle pour les fans d’Apple Watch. La société de Cupertino a continué à innover en termes de matériel et de logiciel, mais les progrès n’ont pas été aussi rapides que beaucoup le souhaiteraient, et c’est en grande partie parce qu’il n’y a pas eu de pression pour le faire. L’Apple Watch n’a pas eu de réelle concurrence de la part des smartwatches Android.

Mais si Wear OS 3 tient ses promesses et que des entreprises comme Samsung et Fitbit créent de nouveaux modèles avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la surveillance de la glycémie, cela met la pression sur Apple – et c’est une excellente nouvelle pour nous tous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: