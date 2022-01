Les SMS de Romelu Lukaku à l’ancien coéquipier ont « fuité » avec l’attaquant prêt pour des pourparlers avec le patron de Chelsea Thomas Tuchel lundi après avoir été abandonné pour le match de Liverpool

Thomas Tuchel insiste sur le fait que Romelu Lukaku « restera notre joueur » après avoir été exclu de l’équipe de Chelsea, mais l’attaquant belge est prêt pour des pourparlers de confrontation lundi.

Le patron des Blues Tuchel a salué un « immense » retour des Blues alors que Mateo Kovacic et Christian Pulisic ont frappé pour remporter un match nul 2-2 en Premier League avec Liverpool à Stamford Bridge – le tout sans signer le record du club Lukaku.

Lukaku et Tuchel régleront leurs différends lors d’une rencontre après le retrait de l’attaquant contre Liverpool

L’homme de 98 millions de livres sterling a été démis de ses fonctions pour l’affrontement de dimanche après une interview diffusée jeudi, qui a été enregistrée il y a trois semaines, dans laquelle Lukaku a révélé son mécontentement face à sa situation à Chelsea.

Lukaku a marqué deux buts en deux matchs depuis cette interview et a également insisté sur le fait qu’il avait aplani les choses avec le patron Tuchel, mais l’entraîneur allemand et la hiérarchie de Chelsea ont vu d’un mauvais œil les commentaires et leur timing.

Des pourparlers sont prévus pour lundi, mais le diffuseur américain NBC affirme que Lukaku a demandé conseil à son ancien coéquipier Tim Howard avant la réunion.

« Je ne peux pas trop en dire », aurait dit Lukaku. « La situation est chaude. J’ai une autre réunion lundi. Après, je pourrai en dire plus.

Le patron de Chelsea était ravi de voir son équipe revenir de 2-0

Malgré la situation alarmante entourant la signature du record du club, le patron des Blues Tuchel a admis que son avenir n’était pas à débattre.

« C’est notre joueur, il restera notre joueur », a déclaré Tuchel.

«Nous protégerons toujours nos joueurs et lorsque nous prenons des décisions comme celle-ci, nous devons d’abord évaluer la situation, ne pas écouter les médias mais comprendre ce qu’il a dit et pourquoi il l’a dit.

« Si la décision est qu’il est bon pour mercredi pour le match de Tottenham, c’est la décision.

« Mais je ne peux pas vous le dire pour le moment car nous devons parler et mieux comprendre la situation.

« Il ne fait aucun doute qu’il restera notre joueur, et nous devons protéger nos joueurs. »